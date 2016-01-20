Трудности (не)льготного периода.

Хорошие новости!
Продолжаем делиться полезной информацией. На этот раз речь пойдет про грейс,а точнее про вылеты из грейса.
И так немного теории. На форуме устоялись следующие виды грейса: честный,нечестный и уникальный
В двух словах это выглядит таким следующим образом:
Условно расчетный период (РП) с 1.01 по 31.01 число,Платежный период (ПП) с 1.02 по 20.02 (следующего месяца)
Пример потратили в РП 10 000,а потом в ПП еще 5 000 (не погасив 10 000) при этом до 20.02 (до конца ПП) вы гасите только 10 000,а 5000 переноситься на следующий ПП (т.е. с 01.03 до 20.03),при этом не принципиально что сначала вы потратили 5 000 (траты февраля),а только потом погасили 10 000 (траты января) это честный грейс. Условно 5 000 вы потратили 10.02,но при это 10 000 вы погасили 20.02.
В общем то при честном грейсе эти самые периоды идут параллельно другу другу каждый РП.
При нечестном грейсе нужно сначала обнулить задолженность до 20.02 в размере 10 000,а только потом тратить 5 000 ,а иначе не видать удачи и здрасти % (пусть условно будет нечестный грейс 2-го типа) т.е. схема условно потратить 5 000 10.02,а 10 000 погасить 20.02 не пойдет для такого вида грейса,только 10 000 погасить например 05.02,а только потом потратить 5 000 после 05.02. Так же возможна схема,когда нужно до 20.02 погасить и 10 т.р. и 5 т.р. т.е. 15 т.р. (условно нечестный грейс 1-го типа),но в любом случае обнуление до начала следующего грейса обязательно. Т.е. при таком виде грейса эти самые периоды идут последовательно друг за другом.
Новый грейс не начнется, пока предыдущий не закончиться.
Собственно принципиально отличие честного грейса от нечестного заключается в том, что к дате платежа вы всегда платите отчетную (неизменную) сумму ,зафиксированную на конце истекшего РП. При нечестно новый грейс не начнется,пока предыдущий обнулением задолженности не закончится.
Важная деталь -РП всегда фиксирован в рамках банка/договора т.е например. это строго с 1 по 30(31) или 7 по 6 etc.
При это РП может начинаться каждого 1-го числа месяца ,или может быть привязан к дате активации/открытия счет etc. И тут важно понимать,поскольку РП величина постоянна относительно конкретного клиента в отличии от покупок,то чтобы получить максимальный грейс, следует покупки по максимуму совершать в начале такого РП.
Внимательный читатель очевидно должен обратить внимание,что еще один грейса,который я не описал
И да действительно,дело в том,что я бы еще выделил еще один грейса-уникальный. По своей природе он конечно же нечестный,однако имеет от существенное отличие. А именно при нечестном (до собственно и при честном так же) дата покупки не является датой начала того самого грейса т.к. дата начал грейса в любом случае привязана к дате начала РП. Однако все по другому у уникального грейса, у которого грейс начинается с первой покупки и может длиться 60 или даже 100 дней.
Стоит заметить, что условное деление грейса на честный и нечестный не однородно по своей природе.
Дьявол кроется в деталях Например при том же нечестно грейсе траты в новом РП могут как в грейс,так и не в грейс при не обнулении задолженности. Собственно этот грейс мною плохо изучен,а зря. А при честном грейсовые операции и негрейсовые могут жить параллельно. Впрочем такая же ситуация может вполне быть и при нечестном грейсе. Этот момент я еще пока не систематизировал для себя. В любом случае я решил что проценты платить банку это моветон и следует читать внимательно условия грейса,чтобы знать какие операции льготные,а какие нет.
Впрочем знание особенностей грейса необходимо больше для того,чтобы не попасть на проценты. А что делать,если уже попал. Очевидно быстрее гасить.Все или часть Остановимся подробно на честном грейсе. И так три банка Тинькофф Банк (ТБ), Банк Русский стандарт (Барсик) и Сбербанк . У всех у них грейс честный и что важно грейсовые и негрейсовые операции идут параллельно,однако если вы из него выпали по какой-то причине,то будете платить проценты и тут важно правильно погасить задолженность.
Будем рассматривать ситуацию,когда вы по незнанию совершили негрейсовую операцию. Как я выше заметил в этом случае только это самая негрейсовая операция будет источником начисления процентов.И тут важно понимать как долго будет это длиться и нужно ли обнулять задолженность.
И так бронза и почетное третье место достается самому не клиентоориентированному банку ТБ т.к. в случае образования такой задолженности следует обнулить задолженность,вывести в ноль т.к. иначе проценты будут вечные и причина в том,что банк хитро этот момент прописал в общих условиях и гасит нельгтную задолженность всегда в последнюю очередь.
Пусть это будет честный грейс 3-го типа.
Серебро и почетное второе место достается барсику т.к. в этом банке такие финты ни к чему и банк декларирует погашения задолженности в порядке образования. Удобно,если задолженность велика. Т.е. в конечном итоге нельготная будет погашена,а проценты не будут начисляться вечно. Опять же,чтобы проценты были начислены по минимуму следует внести задолженность до этой самой нельготной операции включительно т.к. погашения в порядке ее образования. Пусть это будет честный грейс 2-го типа.
И как вы наверное уже догадались золото и почетное первое место достается зеленому слону. Да именно ему
Зеленый слон вообще меня приятно удивил в отличии от ТБ и барсика там проценты начисляются всегда,а не только в конце РП, соответственно можно сразу же, совершив эту нельготную операцию,её и погасить и про проценты забыть (часть уйдет на погашение текущих процентов,а дальше они уже не будут начислятся,если сумма будет достаточной ). Ну не только это удивительно в сбере. Так кроме всего прочего нельготная операция гаситься в первую очередь по наблюдениям на форуме.
Пусть это будет честный грейс 1-го типа.
Подводим итог ТБ -бронза , Барсик-серебро и Сбер-золото
Ну думаю на сегодня хватит словоблудия. До скорых встреч.
Комментарии 19
Очень полезная статья. Было бы здорово добавить расклад по банкам кто к какому типу например относиться. У штирлица видел такой расклад (по ходу он с ваших слов и составлен), но он не расширенный. Очень познавательно для новичков. все ИМХО.
Список мой,о чем Штирлиц там и написал (в части раскрытия сего термина на примере других банков в т.ч.). Что касается градации придумал недавно,на основании чтения форума. Просто вот руки доросли все это описать.
Кроме того не полностью раскрыл нечестный грейс, а ведь он тоже имеет свои плюсы и особенности. Дабы не увеличивать количество букв на квадратный сантиметр,думаю особенности нечестного грейса описать отдельной статьей.
Что касается полного списка,то этот процесс трудоемкий,но думаю благодаря стараниям госпожи Набиуллиной его будет проще со временем составить.
Можно много и долго писать про грейсы, но ИМХО всё это извраты. Покупать на свои всяко лучше чем жить в долг.
По сути КК нужна не столько для зарабатывания % (которые лежат под проценты на дебетовой), а для получения плюшек (КБ) и перераспределения денежного потока.
По статье – может вместо нумерации удобнее словесное описание?
1 тип – честный грейс с приоритетом погашения нельготных операций (или, короче, с приоритетом)
2 тип – честный грейс с погашением в порядке очерёдности (с очередью)
3 тип – честный грейс с вылетом при нельготных операциях (с вылетом)
По статье – может вместо нумерации удобнее словесное описание?
1 тип – честный грейс с приоритетом погашения нельготных операций (или, короче, с приоритетом)
2 тип – честный грейс с погашением в порядке очерёдности (с очередью)
3 тип – честный грейс с вылетом при нельготных операциях (с вылетом)
можно и так,однако мне казалось что короче было бы удобнее, в любом случае ни в двух,ни в трех словах это явление не описать,лучше всегда с примерами.
Можно много и долго писать про грейсы, но ИМХО всё это извраты. Покупать на свои всяко лучше чем жить в долг.
А почему, собственно? Мои кровные лежат на дебетовой под 7,5% (Хоум-Кредит), пока я бесплатно пользуюсь деньгами банка, да еще получаю за это очень милые 2 или 4% откат (бонусы). Какой там грейс - не задумывалась, поскольку твердо знаю: к 25 числу все задолженности д.б. нулевыми. Дебетовая и интернет-банк в помощь. Прямо даже перед банком неловко: ощущение, что я их накалываю.
Какой там грейс - не задумывалась, поскольку твердо знаю: к 25 числу все задолженности д.б. нулевыми. Дебетовая и интернет-банк в помощь.
должна быть нулевой текущая задолженность или отчетная Какой банк
Какой там грейс - не задумывалась, поскольку твердо знаю: к 25 числу все задолженности д.б. нулевыми. Дебетовая и интернет-банк в помощь.
должна быть нулевой текущая задолженность или отчетная Какой банк
Судя по тому, что дебетовая в ХКБ, то и кредитная там же Ну и 2/4% КБ тоже на это намекают (не спец по хомяку, но кажется такое было у какого-то из тарифов). Ну и 25 число - это у них какая-то там рота))) (3-я, кажется). Вот, пишу, что не спец, а сколько фигни про них знаю)))
должна быть нулевой текущая задолженность или отчетная Какой банк
Судя по тому, что дебетовая в ХКБ, то и кредитная там же Ну и 2/4% КБ тоже на это намекают (не спец по хомяку, но кажется такое было у какого-то из тарифов). Ну и 25 число - это у них какая-то там рота))) (3-я, кажется). Вот, пишу, что не спец, а сколько фигни про них знаю)))
Ну да логично, что хомяк- проглядел ,ну тогда там грейс честный. Однако форумчанин очевидно не пользуется всеми прелестями полноценного честного грейса 2 типа,а использует классический короткий грейс от хомяка.
должна быть нулевой текущая задолженность или отчетная Какой банк
Судя по тому, что дебетовая в ХКБ, то и кредитная там же Ну и 2/4% КБ тоже на это намекают (не спец по хомяку, но кажется такое было у какого-то из тарифов). Ну и 25 число - это у них какая-то там рота))) (3-я, кажется). Вот, пишу, что не спец, а сколько фигни про них знаю)))
Ну да логично, что хомяк- проглядел ,ну тогда там грейс честный. Однако форумчанин очевидно не пользуется всеми прелестями полноценного честного грейса 2 типа,а использует классический короткий грейс от хомяка.
Здравствуйте, почитал ваши публикации, понял что многого не знал про грейс
Не могли бы вы дать совет, исходя из следующих вводных?
У меня есть КК Сбера Visa Gold с кредитным лимитом условно 50 т.р. и КК Тинькоф Platinum с лимитом условно 150 т.р.
Еще у меня так складывается, что я совершаю покупки с безналичной оплатой условно на 100 т.р./мес., при этом эти же 100 т.р. в течение этого же месяца мне возвращаются и я могу ими закрывать задолженность по КК в грейсовом периоде.
Собственно у меня возникла мысль, если у меня остается в запасе какое-то количество дней грейса и я не полностью выбираю весь лимит по КК Тинькоф, то возможно как-то нужно использовать имеющийся лимит по КК Сбера.
Попробую объяснить на примере, условно:
Тинькофф. Расчетный период (РП) с 1.01 по 31.01 число, Платежный период (ПП) с 1.02 по 20.02.
Сбер. Расчетный период (РП) с 1.02 по 28.02 число, Платежный период (ПП) с 1.03 по 20.03
1. Покупка на 50 т.р. по КК Тинькофф в РП 02.01 -> эти 50 т.р. возвращаются мне в РП 03.01. У меня есть грейс период до 20.02. На этот срок я возвращенные 50 т.р. кладу на какую-либо дебетовую карту с % на остаток.
2. По КК Сбера я в РП 02.02 совершаю покупку на 50 т.р. -> эти 50 т.р. возвращаются мне в РП 03.02. У меня есть грейс период до 20.03. Я этими 50 т.р. до 20.02 погашаю задолженность по КК Тинькофф.
3. Далее дожидаюсь начала нового РП по КК Тинькофф с 01.03, совершаю по ней 02.03 покупку на 50 т.р., эти 50 т.р. возвращаются мне в РП 03.03, которыми я погашаю задолженность по КК Сбера в рамках грейса до 20.03
4. Шаги повторяются, % банкам по КК я не плачу, а у меня 50 т.р. на дебетовой карте под к примеру 8% годовых, которыми я в любой момент могу воспользоваться.
Собственно вопрос, что я не учёл?
Василий, не понял от куда деньги возвращаются
Работа такая, в общих чертах значит, что я могу оплачивать покупки (не себе конечно) с кредитной карты, а мне потом наличными их возмещают.
Только удобнее было,что РП были бы смещены относительно друг друга.
Василий ну тогда все учли, только ПП у ТБ 25,а не 20 дней.
Только удобнее было,что РП были бы смещены относительно друг друга.
Радует Да, точно у ТБ 55 дней грейс! РП у меня не такие, это я так для наглядности, как раз хотел далее у вас поинтересоваться, как мне точно узнать когда у меня заканчиваются РП и ПП и в какие сроки нужно оплачивать задолженности чтобы попасть в грейс?
СБ - у меня отчетная дата на конверте была указана 28-е число
ТБ - выписка у меня формируется 18-го числа
И пойду искать самую козырную дебетовку с % на остаток. Может посоветуете что из собственного опыта?
Василий ну тогда все учли, только ПП у ТБ 25,а не 20 дней.
Только удобнее было,что РП были бы смещены относительно друг друга.
Радует Да, точно у ТБ 55 дней грейс! РП у меня не такие, это я так для наглядности, как раз хотел далее у вас поинтересоваться, как мне точно узнать когда у меня заканчиваются РП и ПП и в какие сроки нужно оплачивать задолженности чтобы попасть в грейс?
СБ - у меня отчетная дата на конверте была указана 28-е число
ТБ - выписка у меня формируется 18-го числа
И пойду искать самую козырную дебетовку с % на остаток. Может посоветуете что из собственного опыта?
СБ получается дата ПП= 28 +21 (кол-во дней ПП)-31 /30=18/19 http://www.banki.ru/blog/Desperado17/6047.php
ТБ тут вообще все интересно ПП надо понимать будет не всегда строго 25 дней.
Подробности тут есть
По дебетовке каждому свое