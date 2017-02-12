"А жизнь за партию отдадите, если потребуется?"

Категорически всех приветствую!
На этот раз речь пойдет ... про экономику, про политику и про ГТО
Как известно нация должна быть трезвой и здоровой.
Как утверждают авторитетные источники интернета это на западе любят по крепче и пьют по больше, а у нас с этим ну просто беда.
Но там где беда для одних, там нажива для других.
Если кто в не теме, то есть такой любопытный факт под названием "Пьяный бюджет Витте". Вкратце - была установлена монополия государства на продажу спиртных. С одной стороны это большой плюс в карму государству с другой стороны усиления пьянства.
При этом общество то в лице церкви против пьянства, но сильная и железная рука государства очень даже за (а че деньги то ведь не малые). На том и порешили,что нечего церкви в дела государевы вмешиваться (опят же если кто не в теме, до революции государство очень даже имело сильную позицию в делах церковных (ключевое слово -Синод).
Вот так вот.
Далее было государство советское и знаменитый сухой закон и вырубание виноградников.
Что тут сказать из крайности в крайность. Но аукнуться это позже. В общем за что боролись, на то и напоролись.
Ну да ладно. Тем времен государство уже в наше время решило побороться за здоровье нации путем закручивания гаек и повышения акцизов.
Идея отличная -государству плюс в карму. Однако вечно повышать налоги не можно. Эффект может быть и обратным. Но это все лирика и людям государевым виднее. Но если со спиртным все понятно, то с курением ну просто беда.
Мне вообще не понятно, почему всех курильщиков не объявить вне закона, за покупку сигарет давать штрафы, подвергать уголовной ответственности и вообще сажать в тюрьму на 10 лет без права переписки. Искренне не понимаю,зачем с нами нянчатся.
Затем,что денюжка то в бюджет плывет,а он как известно резиновый для них и недорезиновый для нас. На том и порешили.
И все бы ничего, да вот последняя инициатива по борьбе с курение не то что улыбныла, вызвала сатирическую улыбку -запрет продавать сигареты всем кто родился после 2015 г (аха конечно такие деньжища из бюджета выкидывать).
Но вся это история по борьбе с курением мне напомнила один отличный советский анекдот:
Рабиновича принимают в партию (коммунистическую).
Идет собрание, настоящие коммунисты пытливо спрашивают:
"А вы понимаете, что настоящий коммунист не имеет права выпивать?"
"Понимаю," говорит Рабинович.
"А вы понимаете, что настоящий коммунист не может курить?"
"Понимаю," говорит Рабинович.
"А вы понимаете, что настоящий коммунист не может иметь беспорядочные связи с женщинами?"
"Понимаю," говорит Рабинович.
"А жизнь за партию отдадите, если потребуется?"
"Конечно отдам!" отвечает Рабинович. "Зачем мне такая жизнь?"
Вот теперь все и до новых встреч
Комментарии 3
Спиртных чего? Или прям вот так просто спиртных?
А так-то верхам нужна здоровая живая сила
противника, на ней и пахать приятнее, да и мобилизовывать её проще чем косых, хромых и убогих, а также "хулиганов, алкоголиков и тунеядцев". А надо будет, то и в карман безо всяких акцизов на табак и спиртное влезут, примеров в последнее время достаточно(Платон, капремонт и т.д.)
https://www.youtube.com/watch?v=3QysnY5em4w
Лучше, конечно, помучиться.
Спиртных чего? Или прям вот так просто спиртных?
Не стал уточнять, кому надо сам найдет
Исходя из системы образования на три буквы - людям государевым нужны умственные инвалиды, такими проще управлять и направлять, точнее сдерживать и понукать.