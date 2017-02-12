"А жизнь за партию отдадите, если потребуется?"

Категорически всех приветствую!На этот раз речь пойдет ... про экономику, про политику и про ГТОКак известно нация должна быть трезвой и здоровой.Как утверждают авторитетные источники интернета это на западе любят по крепче и пьют по больше, а у нас с этим ну просто беда.Но там где беда для одних, там нажива для других.Если кто в не теме, то есть такой любопытный факт под названием "Пьяный бюджет Витте". Вкратце - была установлена монополия государства на продажу спиртных. С одной стороны это большой плюс в карму государству с другой стороны усиления пьянства.При этом общество то в лице церкви против пьянства, но сильная и железная рука государства очень даже за (а че деньги то ведь не малые). На том и порешили,что нечего церкви в дела государевы вмешиваться (опят же если кто не в теме, до революции государство очень даже имело сильную позицию в делах церковных (ключевое слово -Синод).Вот так вот.Далее было государство советское и знаменитый сухой закон и вырубание виноградников.Что тут сказать из крайности в крайность. Но аукнуться это позже. В общем за что боролись, на то и напоролись.Ну да ладно. Тем времен государство уже в наше время решило побороться за здоровье нации путем закручивания гаек и повышения акцизов.Идея отличная -государству плюс в карму. Однако вечно повышать налоги не можно. Эффект может быть и обратным. Но это все лирика и людям государевым виднее. Но если со спиртным все понятно, то с курением ну просто беда.Мне вообще не понятно, почему всех курильщиков не объявить вне закона, за покупку сигарет давать штрафы, подвергать уголовной ответственности и вообще сажать в тюрьму на 10 лет без права переписки.Искренне не понимаю,зачем с нами нянчатся.Затем,что денюжка то в бюджет плывет,а он как известно резиновый для них и недорезиновый для нас. На том и порешили.И все бы ничего, да вот последняя инициатива по борьбе с курение не то что улыбныла, вызвала сатирическую улыбку -запрет продавать сигареты всем кто родился после 2015 г (аха конечно такие деньжища из бюджета выкидывать).Но вся это история по борьбе с курением мне напомнила один отличный советский анекдот:Рабиновича принимают в партию (коммунистическую).Идет собрание, настоящие коммунисты пытливо спрашивают:"А вы понимаете, что настоящий коммунист не имеет права выпивать?""Понимаю," говорит Рабинович."А вы понимаете, что настоящий коммунист не может курить?""Понимаю," говорит Рабинович."А вы понимаете, что настоящий коммунист не может иметь беспорядочные связи с женщинами?""Понимаю," говорит Рабинович."А жизнь за партию отдадите, если потребуется?""Конечно отдам!" отвечает Рабинович. "Зачем мне такая жизнь?"Вот теперь все и до новых встреч