Заключение договоров с состоятельными клиентами банка, условия которого отличны от публичных:
1) Заключение договоров только с VIP менеджерами в обход кассы банка (нет приходных кассовых ордеров, информации об открытии счетов на ФИО клиента и пр.). Такие договора не регистрировались в БД банка и при отзыве лицензии не попадали в общую массу требований вкладчиков.
2) Сложная схема по продаже кредитных нот банка "Траст". Банк "Траст" выступал посредником между клиентом и дочкой, зарегистрированной в Нидерландах.
Источники информации:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=268201 - ветка держателей нот
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/847311/urok-spisyvaniya-trasta - статья в "Ведомости".
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7749600 - зеркало банки.ру.
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