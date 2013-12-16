Сколько стоит клиент для банка?

Уважаемые Дамы и Господа здравствуйте.
Интересует стоимость клиента Ипотечного, Кредитного. Если определенна стоимость клиента, то клиента можно купить. Сколько тогда банк готов заплатить компании за привлечение клиентов, не интересующихся, а КЛИЕНТОВ которые возьмут ипотеку/кредит.
Комментарии 4
Это средний показатель из CPA - при конверте 1:10 (один из десяти таки дошел до конца и оформил заявку на кредит), одобрение кредитов идет как 1:100 (из ста заявок одобрили только одну).
А если за 100% клиента на кредит? ( пусть 300 000 руб )
Или еще лучше ипотеку?
Для сравнения - за кредитора, который заполнил анкету на кредит и до которого удалось дозвониться, а так же идентифицировать его как желающего занять деньги дают 100 рублей. Это тот самый показатель - за любого клиента. За кредитора, который взял кредит - 2000-3000 рублей (это для России).