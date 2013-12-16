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Сколько стоит клиент для банка?

16.12.2013 14:52 4 3 324 просмотра
Уважаемые Дамы и Господа здравствуйте.
Интересует стоимость клиента Ипотечного, Кредитного. Если определенна стоимость клиента, то клиента можно купить. Сколько тогда банк готов заплатить компании за привлечение клиентов, не интересующихся, а КЛИЕНТОВ которые возьмут ипотеку/кредит.

Комментарии 4

Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
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Надеюсь что просто некому ответить, а то если нет информации от первоисточника это ужасно с одной стороны, и не плохо с другой. Хорошо с той стороны, когда будет переполнение однотипными банковскими продуктами рынка, маркетологи/стратеги - те, кто сейчас предлагают продукт для всех целевых один и тот же, не понимая разницы в потребности и в позиционировании между пенсионерами и студентами останутся не удел, вот тогда начнется красивая целенаправленная работа банков, поднимется ценность клиентов, каждый продукт будет благоухать надежностью, и уверенность в завтрашнем дне не покинет больше нас.
Алик Яушев  (alekun)
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Александр, могу с уверенностью сказать, что банки платят (готовы платить) от 100 рублей за привлеченного клиента (если меньше, то этот банк жмот и приводить к нему очень скоро перестанут).
Это средний показатель из CPA - при конверте 1:10 (один из десяти таки дошел до конца и оформил заявку на кредит), одобрение кредитов идет как 1:100 (из ста заявок одобрили только одну).
Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
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Спасибо.
А если за 100% клиента на кредит? ( пусть 300 000 руб )
Или еще лучше ипотеку?
Алик Яушев  (alekun)
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Тяжело определить этого 100% заемщика. За одобренный и выданный кредит банки платят в среднем 2000-3000 рублей, т.е. тот самый 1:100 = 2000-3000 тысячи рублей. Дальше нехитрым способом можно посчитать как они навариваются.

Для сравнения - за кредитора, который заполнил анкету на кредит и до которого удалось дозвониться, а так же идентифицировать его как желающего занять деньги дают 100 рублей. Это тот самый показатель - за любого клиента. За кредитора, который взял кредит - 2000-3000 рублей (это для России).
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