Ипотека с приятным послевкусием.

Хотелось бы поговорить про ту часть ипотеки, когда привычка ежемесячных выплат еще не сформировалась, которая дарит первые переживания радости в собственных квадратных метрах с привкусом страха и тревоги. Итак, купив квартиру в новостройке, мы сталкиваемся с затруднениями моментального переезда, нам нужен ремонт, простенький на квартиру 70м2 примерно 300-400 000 рублей, нам нужна мебель и кое какая бытовая техника 150 - 200 000 рублей. Что бы въехать, это купить нужно как можно быстрей, дабы не дрессировать свою нервную систему, а спокойно начать новую или старую в новой квартире жизнь. Что мы получаем с ипотечным долгом и пустой квартирой? Самое лучшее соседей не умеющих пользоваться перфоратором и больше ничего. Да, с одной стороны банк не должен проявлять заботу о своих клиентах, он и так дал нам попользоваться деньгами на долго и выполнил все что должен. Но если найдется такой банк, который решит ипотеку, серьезную нагрузку для заемщика упаковать в продукт, в котором будет отремонтированная и обустроенная квартира, при чем сделано руками банковских партнеров, которые с легкостью могут дать 30% скидку клиенту банка (а от 500 000 рублей да еще для новосела это приятно) так к какому банку выстирается очередь из других банков с невкусными предложениями? Скорей всего так произойдет, если уже сейчас можно потеряться в предложениях ипотечного кредитования, одинаковых и серых, и когда найдется смельчак, сделает несколько звонков по своей базе обсуживающихся юр. лиц, договорится о партнерстве, упакует предложение, потратит два-три дня, и станет явно выделяться заботой о клиентах, о кормильцах )) среди толпы безвкусных предложений.