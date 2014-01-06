Как думаете, может ли ритейл перекроить "банкострахование" под массовый продукт?

Все мы встречали в салонах сотовой связи разнообразные страховые программы, так сказать "увидел - вспомнил - купил" или "застраховаться на сдачу"

И если верить исследованиям McKinsey и не только : " последние годы в России отмечено существенное увеличение объемов банковского страхования, где основным стал сегмент страхования, связанного с розничным кредитованием, на его долю приходится более 80% совокупной выручки в секторе. Лидирующие направления — страхование автокредитов (44% рынка), потребительских займов (22% рынка) и ипотечных кредитов (10% рынка). Этим Россия отличается от более развитых европейских стран, где ключевым фактором роста банковского страхования служат продажи самостоятельных страховых продуктов.

Можно предположить подобные комплекты на кассах в супермаркетах.

Фантазийный пример : купил в магазине с покупкой продуктов на уикенд страховой тариф, (набор страхуслуг выбираешь при помощи смс), к примеру перед поездкой на дачу на выходные, или на рыбалку, застраховался на несколько дней, с 12 часов пятницы, до 12 часов воскресения. Или квартиру на время отпуска, или не дождаться нам такого счастья.....