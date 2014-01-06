Как думаете, может ли ритейл перекроить "банкострахование" под массовый продукт?

Все мы встречали в салонах сотовой связи разнообразные страховые программы, так сказать "увидел - вспомнил - купил" или "застраховаться на сдачу"
И если верить исследованиям McKinsey и не только : " последние годы в России отмечено существенное увеличение объемов банковского страхования, где основным стал сегмент страхования, связанного с розничным кредитованием, на его долю приходится более 80% совокупной выручки в секторе. Лидирующие направления — страхование автокредитов (44% рынка), потребительских займов (22% рынка) и ипотечных кредитов (10% рынка). Этим Россия отличается от более развитых европейских стран, где ключевым фактором роста банковского страхования служат продажи самостоятельных страховых продуктов.
Можно предположить подобные комплекты на кассах в супермаркетах.
Фантазийный пример : купил в магазине с покупкой продуктов на уикенд страховой тариф, (набор страхуслуг выбираешь при помощи смс), к примеру перед поездкой на дачу на выходные, или на рыбалку, застраховался на несколько дней, с 12 часов пятницы, до 12 часов воскресения. Или квартиру на время отпуска, или не дождаться нам такого счастья.....
Комментарии 7
включатвключили и все клиенты станут/становяться счастливыми обладателями страховок
На фоне возникшей в банковском секторе нервозности не возникнут ли страховки депозитов? Или страхование юрлицами средств на своих счетах - это вообще актуально, они все теряют, если с банком беда.
На нашем сайте периодически всплывала тема безотзывных вкладов, и сам я принял участие в ряде обсуждений этой темы. Я являюсь сторонником безотзывных вкладов, поскольку сейчас вклады физлиц представляют собой по сути пассив неконтролируемой срочности. В случаях паники мы видели, как это опасно, как банки просто выносятся паникерами.
Под безотзывным я понимаю вклад, который нельзя забрать раньше установленного договором срока. Положил на год - забрал через год. Независимо ни от каких обстоятельств.
И естественно, безотзывные вклады должны существовать наравне с отзывными, то есть обычными для нас сейчас.
Легко заметить, что безотзывные вклады выгодны не только банкам, но и клиентам-юрлицам, например. Если хотя бы один банк не смогут вынести с помощью паники, потому что большинство вкладов в нем были безотзывными - польза для всех его клиентов будет очевидной.
Однако на такие вложения пока люди идти не готовы в большинстве. Я в качестве стимула предложил страховать безотзывные вклады на полную сумму, или хотя бы радикально поднять страховку, скажем, до 10 млн. Согласен объявить свой вклад безотзывным - получай полную страховку. Однако мне высказали обоснованные возражения. Такого рода: страхуя вклады, государство получает право заставлять банки снижать ставки. Это верно. Те кто придерживался этой точки зрения, говорили, что пусть мол банк привлекает безотзывные вклады более высокими ставками, чем по обычным вкладам.
Однако в условиях нестабильности даже высокие ставки вряд ли побудят людей размещать средства безотзывно в банках без госучастия. А банки с госучастием вряд ли дадут по безотзывным вкладам существенно лучшие ставки.
Поэтому мы с оппонентами не нашли общего решения.
Однако примиряющим нас решением могло бы стать добровольное страхование безотзывных вкладов!
Действительно, тогда оставим АСВ в покое, государство не получит основания давить на банковские ставки, банки начнут привлекать ими безотзывных вкладчиков. А вкладчики, если захотят, могут застраховаться свои вклады добровольно. И возможно, итоговая доходность окажется близка к доходности по обычному вкладу. Но при этом даже крупный вклад будет полностью застрахован!
Можно даже развить эти инструменты, позволив страховать не всю сумму вклада, а лишь часть, увеличив доходность, но и риск с ней. Таким образом квалифицированный вкладчик сможет управлять соотношением риск/доходность в своем портфеле.
Есть, конечно, опасность лоббирования страховщиками "нестабильности системы". Ведь чем хуже дела в банках, тем больше у страховщиков клиентов и тем больше страховые премии. Но на то теперь и у них и у банков общий мегарегулятор, чтоб желание раскачать лодку искоренять в зародыше.
Вот такие есть мысли по поводу.