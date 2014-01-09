Пока математики, аналитики и еще тысячи умов трудятся над банковскими продуктами, соседи из Азии черпают успех красными ведрами.

Работники крупного банка заинтересовались концепциями фен-шуй, а также заинтересовало их привлечение удачи по фен шуй. В тот момент мы как раз нуждались в базе для проведения практики, и банк открыл нам свои двери для воплощения новых идей. На протяжении многих лет они сотрудничали с одними и теми же архитекторами и теперь решили поэкспериментировать. Им требовался некий толчок к реорганизации. Тогда они еще не осознавали, что наше появление заставит их совершенно иначе взглянуть на то, как интерьер может воздействовать на людей.



Представитель банка сказал, что у всего коллектива есть желание развиваться, проявлять, с одной стороны, больше спонтанности в принятии решений, а с другой — больше последовательности в работе с клиентами. Посетив презентацию фен-шуй, он узнал, как интерьер банка может повлиять на процесс реорганизации.



Внимательно осмотрев помещение, наши практиканты определили основную проблему и знали, что сделать для привлечения удачи по фен шуй. Банку не хватало стихии огня, а элемент земли в нем вообще отсутствовал. В результате отношения между работниками банка и клиентами были натянутыми, холодными Входя в банк, клиенты не чувствовали себя в безопасности. Рабочие места были выполнены в холодных синих тонах. И хотя синий цвет способствует общению, при отсутствии элементов огня и земли персоналу никак не удавалось контактировать с клиентами так, чтобы они чувствовали себя спокойно и уверенно. Из-за царившей в банке формальной обстановки у клиентов возникало к нему недоверие Со временем даже приветливые сотрудники, обладавшие обаянием и харизмой, начинали действовать в соответствии с общей атмосферой. Привнеся в интерьер элементы земли и огня, в основном за счет цвета стен и картин, наши практиканты помогли работникам банка наладить контакт с клиентами, их общение стало более теплым и доверительным.



Интересно, что люди зачастую ощущают перемены, даже не прилагая никаких особых усилий для того, чтобы что-то изменить. Это один из удивительных аспектов фен-шуй. Знакомясь с его инструментами и используя их, вы можете улучшать интерьер, осознанно подходя к процессу перемен. Сами того не понимая, работники банка создали атмосферу, мешающую развитию бизнеса. Кстати сказать, надпись на доске в зале совещаний банка гласила: «Продолжая делать то же, что и всегда, вы получаете те же результаты, что и всегда». По иронии судьбы именно итого они и пытались избежать.



Когда наши практиканты представили свои проекты, работники банка были потрясены. Наши ребята абсолютно точно определили внутренние проблемы персонала, о которых просто не могли узнать никаким другим образом Трудности, с которыми банк старался справиться в течение нескольких лет, были с легкостью выявлены группой людей, пришедших со стороны.



Прошло некоторое время, прежде чем банкиры поняли, насколько это просто — что-то изменить. Странно, но многие люди часто не верят, что проблему можно решить легко. На их взгляд, сначала нужно все тщательно проанализировать, составить длинный-предлинный отчет о проделанной работе и только потом принять взвешенное, продуманное решение. Последовав советам практикантов нашего курса, банк получил нечто более конструктивное, чем то, на что рассчитывал в самом начале Причем изменения оказались простыми и к тому же недорогими. Если бы работники банка прибегли к помощи корпоративных аналитиков, они бы затратили куда больше и сил, и денег. Статья из одного из ресурсов по фен-шуй.