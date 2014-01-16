Обучение на страже доходности

Возраст состоятельного клиента уменьшается, он активен, целеустремлен, его жизнь насыщена эмоциями, ему нравится управлять своим портфелем откуда приспичит, но и зайти к менеджеру задать пару вопросов о продукте не лень. Изучить толком в открытых источниках не получается, то нет времени, то нет настроения и еще много чего отвлекающего или не понятного. Ему так не хочется сидеть в очереди с талончиком, и он переносит свой визит дальше и дальше, на завтра и как не будь на потом.... в итоге не просто не довольный клиент, ему все равно, он занят буднями, а вот банк упустил клиента. А если банкам делать для важного и потенциально-важного сегмента встречи с обучением, или делать семинары для юр.лиц.... где презентация продуктов будет так подобранна, и так настроена перекрестными предложениями и взаимосвязанными выгодами что участники приведут всю свою семью, родственников, соседей по гаражу и даже Ивановых, с отдыха в Алупки.....думаю это более разумней чем делать ужасную рекламу для всех.