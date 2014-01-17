Обучение на страже доходности (эмоциональное дополнение)

Сегментировав группы клиентов, и выбрав более выгодные группы для себя, открывается снайперская возможность сфокусированной работы с каждой группой, и подгонкой продукта под потребность. Обучение группы даст более развернутое объяснение свойств, характеристик и выгод продукта. И самое главное произойдет двухсторонний диалог банка с клиентом.

Уверен что банк услышит много интересного, о чем мог только в лифту прочитать, тем самым улучшить контакт с потребителем.

Так же банк, разумеется клиента-ориентированный, в своих же интересах обязан заботиться о клиентах. Для юр.лиц это может быть консультации и семинары в оптимизации налогообложения, партнерские знакомства между клиентами банка, консультации по развитию бизнеса и уменьшению операционных и производственных издержек. Пригласить спикера и потратить некоторое время, но обучить или помочь своему любимому клиенту от своего имени, стать друзьями, это ли не залог фундаментального, взаимно выгодного партнерства?! ёпрст...