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Загадка

20.01.2014 20:53 11 1 267 просмотров
Есть Банк, и есть клиент банка - компания "Ж" по предоставлению услуг. Компания "Ж", дает % скидки клиентам "Ч" банка, банк распространяет по своей базе клиентов "Ч" предложение компании "Ж", клиенты "Ч" банка идут за услугой к компании "Ж" с картой банка и скидкой, компания "Ж" отдает банку % с каждой транзакции "Ч". И это повторяется с компаниями, желающими учувствовать в хороводе. Клиенты банка "Ж" получают аудиторию/трафик "Ч", клиенты "Ч" получают % скидки и довольны, банк получает золотые. Вопрос: где зарыта собака? Почему по схеме не работают?

Комментарии 11

И.З. Бывших  (Molgl2)
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Знаете, Александр, я когда-то начал свой трудовой путь с работы в агентстве недвижимости. Работал недолго, тем лучше запомнил пару моментов, которые часто вспоминал в разных ситуациях потом.
Однажды я предложил жильцам из коммуналки в центре разъехаться в новостройки. Время (и место) было такое, что можно было получить даже отдельные квартиры. Но один дядька никак не соглашался. Для меня тоже было загадкой, почему - ему-то точно светила квартира в итоге. Я прямо спросил его, почему он не хочет. Ожидая ответа типа "я люблю центр, на окраину не поеду даже во дворец".
Но дядька ответил неожиданно. Он сказал: "Ты же ко мне пришел, а не я к тебе. Значит, это нужно тебе. А раз это нужно тебе - значит это мне не нужно!"
Впоследствии, в совсем других делах, я не раз сталкивался с поведением, объяснить которое мог, только вспоминая этого мужика. Мне кажется, в Вашем примере эта логика также может иметь место, только в коллективном сознании.
Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
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высказывание дядьки вполне может стать народным. Вспомнил что подобные высказывания но в разных интерпретациях слышал не раз.
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир - Пусть лучше он прогнется под нас,
Однажды он прогнется под нас"...
Но если посмотреть на жизненный цикл внедрения технологий (Джеффри А. Мур)
возможно подобные дядьки это всего лишь "позднее большинство" или "отстающие последователи", в любом случае они примут данное, только позже остальных.
И.З. Бывших  (Molgl2)
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А вот насчет "позднего большинства" очень интересно! Такое может быть, действительно, и такая категория может дополнить понимание рыночного поведения масс. Например, на валютном рынке - какой процент является "поздним большинством" и как крупные игроки используют это в своих спекуляциях. Ведь тактика "вытряхивания" из определенной валюты некоей массы людей перед ростом ее курса как раз и основывается на знании психологии "позднего большинства" на мой взгляд.
Кстати, с этой точки зрения - не вытряхивают ли нас сейчас из рубля? Не стоит ли учесть такой момент в своих решениях?
Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
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Вполне возможно, часто осознание этой цепочки приходит как раз в конце, а весь путь проходим под неосознанным влиянием. Но как у всего есть начало и конец, и разумеется между ними путь, который можно разобрать, (взяв звенья из других областей к примеру) и как то предвидеть дальнейшие последствия. во загнул)))
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Цитата
Почему схема не работает?

А где схема? Зачем компании Ж ограничиваться клиентами банка? Она может дать скиду всем желающим. Или желающих нет, и компания рассматривает банк как агента для продвижения своих услуг? Обычно банк свои услуги продвигает, но он может действовать как агент, если ему это выгодно. Очевидно, что услуги компании Ж не нужны клиентам банка или банку не выгодно быть агентом в этой ситуации.
Цитата
"Ты же ко мне пришел, а не я к тебе. Значит, это нужно тебе. А раз это нужно тебе - значит это мне не нужно!"

Он был прав. Это было нужно вам. Нужно ли ему? Наверное нет, если вы не смогли доказать ему, что это выгодно всем. )) Если бы ему это было действительно нужно, он сам бы нашел вас. Бывало, что жильцы коммуналок в центре сами искали риелтора, чтобы он расселил их.
Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
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Сравните рекомендацию от банка, и от неизвестной вам компании.... разумеется доверие к банку авторитетней, чем к рекламе в газете, если бы не доверял то и не обслуживался. Работая с разными компаниями, сталкиваясь ежедневно с задачами продаж, конкуренции, развития, не вдаваясь в детали видно как не умеют вести бизнес более половины (очень скрасил) компаний. ("компаний" я имею в виду структуру в общем и не разделяю сотрудников). В полной уверенности что продукт или услуга настолько востребована, что клиентом больше, клиентом меньше, какая им разница, наш продукт и мы всем нужны, уверенны они. Партнеры для некоторых приравнены к конкурентам, в заимствование клиентов друг друга, до продажи и другие обычные действия бизнес процесса даже не обсуждаются, "нам такого в школе не преподавали". Или выбор канала информирования - продавал один клиент плиты ЖБ через группу вконтакте, оплачивая привлечение подписчиков, радуясь каждому вступившему в группу, пока не понял что его друзья это не клиенты.....и еще много страшилок. Банк это один из множеств каналов. По этому зря вы так, банк может дать хорошую рекомендацию, вопрос нужно ли это банку?.... поживем увидим, деловая среда от сбербанка пример того, что банк может быть и интересным.
oltc wain  (wain)
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Интересно, а сам-то автор знает ответ? smile:D
А нужно ли компании Ж давать скидки клиентам, да еще и приплачивать банку М за эту радость? Это сколько надо накрутить на ценник, чтобы потом и клиенту скинуть и банку забашлять... А уж как будет рад этому кобредингу бух компании Ж. При этом нет никакой гарантии, что после всего геморроя хоть один клиент банка М хоть что-то купит у компании Ж, даже со скидкой. Увы, банк слишком высокого мнения о своем авторитете... И т.п.
В общем, теория во всяких вумных книжках, возможно, правильно расписана, но на практике лучше сто раз подумать, прежде чем такое затевать. smile:D
Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
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Уважаемый oltc wain, для меня (и не только) не понятна суть ваших мыслей и смысл высказываний, по этому извините но ваш ответ останется без внимания.
Дмитрий Сергеев
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Человек не анализировал ситуацию, а ему предлагают срочно принять решение. Причем человеку предложение раньше не было нужно, а от него требуют срочно думать "делать или нет". А потом такие умники, делавшие предложение, ходят и удивляются почему на их предложение никто не хочет соглашаться.
Сделали предложение, разжевали, дайте человеку подумать. Может его заинтересует, может нет. Но если будете давить, то откажется на автомате.
Айрат Минихузин  (Airatik)
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Налоги теряются, напосчитать прибыль которая приходится на компании. Раскрутка денег и налогов платить меньше ) ))).
Mika  (Volshebnik)
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Автор нереально тупит и видимо не знаков с программами наподобие Тиньков Таргет...
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