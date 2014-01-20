Загадка
20.01.2014 20:53
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Есть Банк, и есть клиент банка - компания "Ж" по предоставлению услуг. Компания "Ж", дает % скидки клиентам "Ч" банка, банк распространяет по своей базе клиентов "Ч" предложение компании "Ж", клиенты "Ч" банка идут за услугой к компании "Ж" с картой банка и скидкой, компания "Ж" отдает банку % с каждой транзакции "Ч". И это повторяется с компаниями, желающими учувствовать в хороводе. Клиенты банка "Ж" получают аудиторию/трафик "Ч", клиенты "Ч" получают % скидки и довольны, банк получает золотые. Вопрос: где зарыта собака? Почему по схеме не работают?
Комментарии 11
Однажды я предложил жильцам из коммуналки в центре разъехаться в новостройки. Время (и место) было такое, что можно было получить даже отдельные квартиры. Но один дядька никак не соглашался. Для меня тоже было загадкой, почему - ему-то точно светила квартира в итоге. Я прямо спросил его, почему он не хочет. Ожидая ответа типа "я люблю центр, на окраину не поеду даже во дворец".
Но дядька ответил неожиданно. Он сказал: "Ты же ко мне пришел, а не я к тебе. Значит, это нужно тебе. А раз это нужно тебе - значит это мне не нужно!"
Впоследствии, в совсем других делах, я не раз сталкивался с поведением, объяснить которое мог, только вспоминая этого мужика. Мне кажется, в Вашем примере эта логика также может иметь место, только в коллективном сознании.
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир - Пусть лучше он прогнется под нас,
Однажды он прогнется под нас"...
Но если посмотреть на жизненный цикл внедрения технологий (Джеффри А. Мур)
возможно подобные дядьки это всего лишь "позднее большинство" или "отстающие последователи", в любом случае они примут данное, только позже остальных.
Кстати, с этой точки зрения - не вытряхивают ли нас сейчас из рубля? Не стоит ли учесть такой момент в своих решениях?
А где схема? Зачем компании Ж ограничиваться клиентами банка? Она может дать скиду всем желающим. Или желающих нет, и компания рассматривает банк как агента для продвижения своих услуг? Обычно банк свои услуги продвигает, но он может действовать как агент, если ему это выгодно. Очевидно, что услуги компании Ж не нужны клиентам банка или банку не выгодно быть агентом в этой ситуации.
Он был прав. Это было нужно вам. Нужно ли ему? Наверное нет, если вы не смогли доказать ему, что это выгодно всем. )) Если бы ему это было действительно нужно, он сам бы нашел вас. Бывало, что жильцы коммуналок в центре сами искали риелтора, чтобы он расселил их.
А нужно ли компании Ж давать скидки клиентам, да еще и приплачивать банку М за эту радость? Это сколько надо накрутить на ценник, чтобы потом и клиенту скинуть и банку забашлять... А уж как будет рад этому кобредингу бух компании Ж. При этом нет никакой гарантии, что после всего геморроя хоть один клиент банка М хоть что-то купит у компании Ж, даже со скидкой. Увы, банк слишком высокого мнения о своем авторитете... И т.п.
В общем, теория во всяких вумных книжках, возможно, правильно расписана, но на практике лучше сто раз подумать, прежде чем такое затевать.
Сделали предложение, разжевали, дайте человеку подумать. Может его заинтересует, может нет. Но если будете давить, то откажется на автомате.