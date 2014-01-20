Загадка

Есть Банк, и есть клиент банка - компания "Ж" по предоставлению услуг. Компания "Ж", дает % скидки клиентам "Ч" банка, банк распространяет по своей базе клиентов "Ч" предложение компании "Ж", клиенты "Ч" банка идут за услугой к компании "Ж" с картой банка и скидкой, компания "Ж" отдает банку % с каждой транзакции "Ч". И это повторяется с компаниями, желающими учувствовать в хороводе. Клиенты банка "Ж" получают аудиторию/трафик "Ч", клиенты "Ч" получают % скидки и довольны, банк получает золотые. Вопрос: где зарыта собака? Почему по схеме не работают?