С чего начинаются отношения с банком?

Выстраиваем цепочку становления человека, (одного из миллиона людей) клиентом банка.
Сегментировать аудиторию по группам мы не будем, а вот разберем варианты получения информации и каналы распространения этой информации потенциальным клиентам, и как это выглядит.
Для примера возьмем продукты - Вклады.
Вклад: денежные средства, внесённые физическим или юридическим лицом в банк для участия в получении прибыли. Все понятно, но что мы видим - с разных сторон на нас обрушивают однотипными сообщениями и предложениями тонны и гигабайты информации,(и по большому счету разной только лозунгами, названиями и цветом) графических афиш и презентаций. Возьмем данные с портала http://www.banki.ru/banks/Moskva/ 524 банка. Площадь Москвы 2500км2, получается на 4.7км2 по банку, (а если еще на каждые 4.7км2 рекламы из каждого банка, получаем рекламу банковского продукта на каждые 9м2))) А теперь представьте что каждый банк старается любыми способами привлечь к себе клиента, переманить, заманить, как угодно. Конечно люди идут, банки получают новых клиентов, но только из за однотипности выбора, и по большому счету выбор решает пошаговая доступность. Как звучит лозунг одного из банков "Мы рядом потому что мы везде" (или что то похожее).
"Если сравнить с рыбалкой, сейчас похоже на браконьерство динамитом, лишь бы рыба.
Но если поставить сеть с определенной ячейкой, то получается желаемое".
Готовы ли клиенты, жертвовать временем, обслуживаться в банке до которого нужно ехать если будут условия отличные от большинства?
Готовы клиенты жертвовать удобством пошаговой доступностью банка ради приятного обслуживания, общения и чувства своей значимости (в банке, в который нужно записываться)?
Готовы ли банки, к "ювелирному" отбору клиентов?
Продолжение следует...
Комментарии 2
Но мы то знаем что прелюдия может стать толчком к безудержному сексу, а может и отвернуть от него))