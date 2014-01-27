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С чего начинаются отношения с банком? часть-2, первое впечатление

27.01.2014 17:48 11 1 575 просмотров
Стадию выбора самого привлекательного банка мы прошли, вот он - с красивой расцветкой, зажигательным лозунгом, в приятной атмосфере, в желаемой доступности и с хорошей родословной. "Как мы долго его искали".
Пора познакомиться поближе.
Экстерьер как экстерьер, на окнах рекламные материалы как то поднадоевшие, свет горит, заходим. При входе странное скопление людей, что дают, за чем очередь?,... а, банкомат. Протиснувшись проходим в холл, в зале нас встречают с улыбкой, и направляют на консультацию к первому освободившемуся сотруднику. Ну что же, вроде не много людей, мы четвертые, подождем. Жаль кофе аппарата нет....и уборной....а передо мной еще четыре...а там сидит этот уже двадцать минут.....и уборной нет, черт с ним с кофе....где туалет...все, больше не могу прощай.

Другое развитие: мы четвертые, хорошо, приятная обстановка, а вот еще и кофе аппарат, попьем кофейку пока, за одно и ручки помою. (замете какая разница)

И еще одно развитие, но уже с улицы. Ох ты, какой интересный экстерьер, это что банк или ресторан, или галерея?, написано что банк, в окнах люди, уютно.
На входе можно протереть обувь...приятно. Какой приятный человек прям на рецепшене вкратце проконсультировал, теперь образно понято что и как, подождем. Как здесь приятно,
сколько зелени (цветов) какие удобные диваны...кофе?, да буду спасибо. Предлагаете ознакомиться с интересующими меня продуктами - с удовольствием, тем более передо мной четверо есть время и кофе.
Продолжение следует.....

Комментарии 11

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Малонаучная фантастика!(
ЗЫ хотя помечтать хочется!)))
Дмитрий Сергеев
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У меня в прошлом году был опыт общения с 4 разными банками.
В "Русском Стандарте" встречают с порога и готовы проконсультировать по всем вопросам. В "Хоум Кредит" длиннющие очереди к операционисту и дико раздражающая отдельная очередь для вкладчиков, из-за которой вечно ругань (на минутку, я исключительно вкладчик); тем не менее операционисты достаточно компетентно могут ответить на вопросы. В "ТКС" я контактировал непосредственно только с курьером, который не очень уверенно мог ответить на мои вопросы, хотя здесь на сайте представитель банка все хорошо объясняет.

Результат за год: В "Русском Стандарте" у меня мизерный фикс-вклад и транспортная карта, от которой хочу отказаться. В "Хоум Кредите" у меня маленький вклад (был больше, когда были 10% по вкладу, сейчас 8%), с которым я постоянно и регулярно работаю; очереди меня там раздражают, но я все равно постоянно работаю с этим банком. В "ТКС" у меня карта, которой я везде расплачиваюсь, то есть работаю с "ТКС" каждый день.

То есть, вы красиво все пишете, может у всех менеджеров банков в голове такая красочная картинка как должно работать с клиентами. Но вот вам реальный человек, то есть я, который на самом деле работает и оценивает банки по совсем другим критериям. И пока у менеджеров их представления о работе с клиентами отличаются от реальности работы с клиентами они продолжат ошибатьсяи продолжат строить максимально неэффективный банковский бизнес.
Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
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Дмитрий спасибо, так вот то, что происходит по отношению к клиентам по всем законам выживания должно меняться, вот этими постами мы ускорим эволюцию)) где останутся только самые приятные и выгодные. (если нас услышат)
Владимир Круглов  (babonZ)
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Такой приятный банк с замечательным интерьером, кофе-уборной и манагером для каждого ожидающего вряд ли будет выгодным.
Mika  (Volshebnik)
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Абсолютно верно, от банка требуется прежде всего соответствие предлагаемых услуг запроса клиента и доходность. А в мраморе офис или в свинарнике, висит ли Рембрандт на стенах или плесень дело десятое. Не стоит путать банк с борделем.
Владимир Иванов  (wallhover)
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Мне 66 лет, работаю в банке, и самое печальное что не могу взять кредит на авто! А всё очень просто кредитная программа настроена так что выше 60 лет ты уже умер, и да хоть ты ещё 100 лет будешь жить но тебя нет, ты для общества уже труп в могиле. Вот такая у нас в банковском бизнесе дискиминация самой лояльной гуппы заёмщиков, а именно работающих пенсионеров. Кстати в субботу ходил в автосалон в ТК "ОБЛАКА" меня обнадежили, обещали даже 100 одобрение на выдачу кредита, чеез 15 минут пришла СМС с отказом, и это с полным пакетом документов, 2НДФЛ, заверенная копия трудовой, справка о погашении кредита ну прочие доказательства моей благонадежности и состоятельности. ОТКАЗ! Вот Так не долго думая, тупо под программу.
Вадим Заманов  (Инфляция)
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Конечно на все нужно обращать внимание, и на внешнию оболочку банка и что внутри.
Вадим Заманов  (Инфляция)
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Жаль конечно, что в пенсионном возрасте тяжело получить кредит, но есть банки, в которых действуют специальные предложения, а именно для пенсионеров. Отчаиваться не нужно smile:)
Mark_54  (Mark_54)
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Внешние проявления мнимого дружелюбия скорее отвлекут от главного, нежели принесут пользу. А главное, на мой взгляд - это поиск "плохих" пунктов в договорах. Особенно - в договоре текущего счёта, где зачастую кроется самое неприятное, и на который практически никто внимания не обращает.
Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
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Да, но в рестораны мы ходим не только для того что бы набраться минералов, витаминов, так же как и выбор автомобиля, добраться с точки "а" в точку "б" можно и на телеги, но при равном варианте, выбор остановится на комфортной телеги, что бы они еще и эстетически нам нравилась, и еще куча всего отличного.
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