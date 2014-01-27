С чего начинаются отношения с банком? часть-2, первое впечатление

Стадию выбора самого привлекательного банка мы прошли, вот он - с красивой расцветкой, зажигательным лозунгом, в приятной атмосфере, в желаемой доступности и с хорошей родословной. "Как мы долго его искали".

Пора познакомиться поближе.

Экстерьер как экстерьер, на окнах рекламные материалы как то поднадоевшие, свет горит, заходим. При входе странное скопление людей, что дают, за чем очередь?,... а, банкомат. Протиснувшись проходим в холл, в зале нас встречают с улыбкой, и направляют на консультацию к первому освободившемуся сотруднику. Ну что же, вроде не много людей, мы четвертые, подождем. Жаль кофе аппарата нет....и уборной....а передо мной еще четыре...а там сидит этот уже двадцать минут.....и уборной нет, черт с ним с кофе....где туалет...все, больше не могу прощай.



Другое развитие: мы четвертые, хорошо, приятная обстановка, а вот еще и кофе аппарат, попьем кофейку пока, за одно и ручки помою. (замете какая разница)



И еще одно развитие, но уже с улицы. Ох ты, какой интересный экстерьер, это что банк или ресторан, или галерея?, написано что банк, в окнах люди, уютно.

На входе можно протереть обувь...приятно. Какой приятный человек прям на рецепшене вкратце проконсультировал, теперь образно понято что и как, подождем. Как здесь приятно,

сколько зелени (цветов) какие удобные диваны...кофе?, да буду спасибо. Предлагаете ознакомиться с интересующими меня продуктами - с удовольствием, тем более передо мной четверо есть время и кофе.

Продолжение следует.....