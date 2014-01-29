Историческое предисловие

Пока вы читаете этот длинный и не имеющий смысла текст предисловие к якобы статье, которая в сравнение с бессмысленным заголовком который вы читали несколько секунд назад, должна быть или интересной или длинной, но это и не важно, потому что заголовок не имеет ничего общего к тому, что с какой скоростью меняется курс рубля, и возможно за это время пока вы читали, или чихнули, или еще чего, рубль потерял еще сколько то копеек уважения)))