Служба контроля идиотской рекламы - где ты

Перелет, авиа компания из тройки первых, аэробус, в кармане сиденья несколько рекламных буклетов, что то про авиа перевозчика и чудесно непонятная реклама банка из Южно Федерального округа. И предлагает сделать вклад, название вклада "Сочный" апельсины занимают 90% места в рекламной брошюре, не процентов, не условий вообще ничего кроме информирования про сочность, здоровье и тд. были мысли что реклама сока, и сок называется Банк, но все наши догадки растворились как мы увидели где то на шкурке апельсина номер лицензии)) вот что хотите то и думайте. (самолет упомянул потому что бы понимали стоимость и удорожание канала информирования)

Не пора ли вводить общего контролера, который будет следить за материалом, которым некоторые банковские рекламщики или креативщики пытаются привлечь клиента. К сожалению у них не просто не получается - получается очень хорошо, обделить банк клиентами, сделать все возможное что бы клиент проходил мимо. А может это засланцы от конкурентов.........

Контроллер будет отслеживать и фильтровать идиотский посыл, а может и штрафовать за "не нормативное" , некоторые обращения действительно настолько глупы.

Так что ребята, кто увидел себя или соседа в этом обращение, задумайтесь, люди, клиенты настолько грамотные, (тем более если это касается денег) что приманить креативной картинкой у вас не получится, учитесь и изучайте, осталось мало время.