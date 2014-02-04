Часовой механизм от Сбербанка

Деловая среда от Сбербанка.

Перерастает в огромную площадку, и журнал, который очень профессионально рассказывает и информирует, клуб - прямой диалог банка с клиентом на любые темы, школа блин это очень здорово, ни один банк не соизволил хоть что то подобное сделать, (а обучение клиента это не глупая продажа спасательного круга утопающему) и очень много действительно грамотного. И эта площадка будет единственным континентом, и если остальные игроки будут ковырять в одном месте и смотреть на себя в зеркало, останутся как рыбка санитары, или в лучшем случае маленькими островками в финансовом океане.

С одной стороны очень радует грамотная стратегия сбербанка, с другой стороны жалко слепых котят, они не понимают что будет дальше, когда мамка перестанет давать титьку ))) вот такая метафора