Вход
Профиль Блог Лента Активность

Часовой механизм от Сбербанка

04.02.2014 20:48 4 746 просмотров
Деловая среда от Сбербанка.
Перерастает в огромную площадку, и журнал, который очень профессионально рассказывает и информирует, клуб - прямой диалог банка с клиентом на любые темы, школа блин это очень здорово, ни один банк не соизволил хоть что то подобное сделать, (а обучение клиента это не глупая продажа спасательного круга утопающему) и очень много действительно грамотного. И эта площадка будет единственным континентом, и если остальные игроки будут ковырять в одном месте и смотреть на себя в зеркало, останутся как рыбка санитары, или в лучшем случае маленькими островками в финансовом океане.
С одной стороны очень радует грамотная стратегия сбербанка, с другой стороны жалко слепых котят, они не понимают что будет дальше, когда мамка перестанет давать титьку ))) вот такая метафора

Комментарии 4

Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
#
Я хочу сказать что Деловая среда от сбербанка, это настолько сильный стратегический ход, последствия которого сейчас не заметны на горизонте, но они перевернут внешне банковскую инфраструктуру. Вспомните 15 лет назад мобильники, звонит и все. Сейчас мобильный это наша часть блин. Вот тоже самое банки, куча обычных банков выполняющие одни и те же функции, но один выполняет намного больше, он не только банк, он еще питательный воздух, который во круг себя обрастает ценным. Так пойдет))

Кстати, вот посмотреть бы этот проект только на слабеньком банке, интересно увидеть его эволюцию.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вы комментарий написали понятнее, чем саму заметку. Спасибо, что разъяснили.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения