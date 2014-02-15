Продаются ипотечные клиенты. Без пробега по РФ.

На самом деле хочу опять поднять тему стоимости клиента.

Итак если взять пример:

ипотека 5 млн. рублей на 120 месяцев под 11% (аннуитетные платежи)

на возврат 8 265 000 рублей, за использование банковских средств нужно отдать 3 265 000 рублей (за 41 667 рублей ежемесячного пользования, нужно заплатить еще 27 209 рублей) которые и являются какой то прибылью.

У клиента несколько вариантов услугами какого банка воспользоваться, он выберет любой какой посоветую ему я.

Готов ли банк заплатить мне за этого клиента комиссию?