Кто крайний за капустой ?

С каждым днем все меньше и меньше староверов, кто не имеет хотя бы одну из вида - пластиковых карт. Не сложно заметить очереди (с советским акцентом) по пятницам, возле священных банкоматов. Особенно эхо прошлого слышно при отсутствия налички.
Но дело вот в чем. В большинстве, банкоматы, устанавливаются в входной зоне, в тамбурах, коридорах, во всех местах где максимально нужно преградить дорогу клиентам банка к операционистам и другим его членам (особенно в часы ПИК). Не возвращаясь к феншую, им у нас как не пахло так и не пахнет, может быть черт с ним с феншуем и просто подумаем как ускорить обслуживание? Как не толпится? Может быть отдельный вход в зал упростит "трафик" ? Может быть начнем думать о удобстве и физическом.
Или это начало той, знакомой истории про записи в очередях за капустой))
Вегетативное размножение пластиковых карт
Вот данные тройки за 2013 год.
1) Сбербанк 82 709 815 карт, и 44 546 банкоматов (увеличил карт на 14 млн с 2012 года)
2) ВТБ 24 11 427 021 карт, и 6 234 банкоматов
3) Альфа-Банк 11 079 584 карт, и 2 802 банкоматов
Возможно у вас какие есть предложения как избавить пиковые вечерние часы от пробок, и стабильно загрузить дневное ленивое время клиентами.
Комментарии 2
В рамках зарплатных проектов ставят банкоматы на предприятиях. Туда, я думаю, за капустой и в дневное время ходят. Ставить их побольше.