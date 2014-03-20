Кто крайний за капустой ?

С каждым днем все меньше и меньше староверов, кто не имеет хотя бы одну из вида - пластиковых карт. Не сложно заметить очереди (с советским акцентом) по пятницам, возле священных банкоматов. Особенно эхо прошлого слышно при отсутствия налички.

Но дело вот в чем. В большинстве, банкоматы, устанавливаются в входной зоне, в тамбурах, коридорах, во всех местах где максимально нужно преградить дорогу клиентам банка к операционистам и другим его членам (особенно в часы ПИК). Не возвращаясь к феншую, им у нас как не пахло так и не пахнет, может быть черт с ним с феншуем и просто подумаем как ускорить обслуживание? Как не толпится? Может быть отдельный вход в зал упростит "трафик" ? Может быть начнем думать о удобстве и физическом.

Или это начало той, знакомой истории про записи в очередях за капустой))



Вегетативное размножение пластиковых карт

Вот данные тройки за 2013 год.

1) Сбербанк 82 709 815 карт, и 44 546 банкоматов (увеличил карт на 14 млн с 2012 года)

2) ВТБ 24 11 427 021 карт, и 6 234 банкоматов

3) Альфа-Банк 11 079 584 карт, и 2 802 банкоматов



Возможно у вас какие есть предложения как избавить пиковые вечерние часы от пробок, и стабильно загрузить дневное ленивое время клиентами.