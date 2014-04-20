Банки и социальные сети. Начало

Хоть и весенним вечером, но делать было не чего.

Решили посмотреть в сети "ВК" как обстоят дела у хранителей народного богатства. А вот дела обстоят не у всех хорошо, и как не странно хуже больше в столичных банках, нежели в региональных.

Социальная сеть, один из каналов доброй и эффективной во все времена "Сарафаночки", да, некоторые представительства банков в сети замечательно себя позиционируют, ведут интересный и результативный диалог, что не сказать о другой доброй половине. Рассказики не о чем, шуточки, веселые картинки, и др)) Неужели этот канал недооценен? Хотя как нет, если коллеги работают по каналу, и конвертируют информацию в золотые. Так тогда зачем нужно устраивать показательное присутствие и не использовать, мы так и не поняли, разъехались по домам.

Но уже на следующий день решили с этим разобраться, и разберемся, как разберемся поделимся.