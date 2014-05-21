Намёк.

На сколько важно знать страхи потенциальных вкладчиков и умение доказывать обратное.

Если мы разберем процесс принятия решения о вкладе, (о первом в жизни вкладе) в первой тройки увидим сомнения и не доверие, (при чем "не доверие" к общей системе). Что делают уважаемые банки что бы максимально снять напряжение, разъяснить и научить клиента, от которого зависит и банковская жизни-деятельность? Цифры, картинки счастливой семьи, синее небо и белоснежные улыбки.... Не кажется что уже давным давно нужно перестать в потребителе видеть идиотов, а начать грамотное информирование, разъяснение и уважительное отношение к интеллекту клиентов. А теперь вспомните себя, когда вы узнавали что то интересное и ценное, и как делились этими новыми знаниями, и как гордились когда эта информация приносила разного рода удовлетворение тем, кому Вы подсказали, кого вы научили.