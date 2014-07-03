Интернет идет в банкинг

Facebook уже предоставляет финансовые услуги, в частности, позволяет американским пользователям переводить деньги разработчикам всевозможных приложений. В прошлом году сумма таких переводов составила $2,1 млрд, а комиссии за обработку платежей обеспечили соцсети около 10% от всей выручки, то есть $260 млн.

Весной этого года Facebook объявил, что готовится выйти на европейский рынок финансовых услуг. В ближайшие недели компания может получить лицензию Центробанка Ирландии на осуществление денежных переводов и работу с электронными деньгами.

Google намерен развивать собственную систему мобильных платежей и электронных кошельков. Компания уже получила разрешение британских регуляторов на выпуск электронных денег, которые будут использоваться по всему ЕС.

В ноябре 2013 сервис «Яндекс.Деньги» (три четверти акций принадлежат «Сбербанку») объявил о введении новой услуги — отправлять деньги непосредственно по электронной почте, «вкладывая нужную сумму» в письмо, как прикрепляемый файл.



материал www.rusbase.vc