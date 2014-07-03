Сбербанк купит «Яндекс»?

Выступая на годовом собрании акционеров «Сбербанка», председатель правления Герман Греф заявил, что «в ближайшие годы главными конкурентами банков станут не другие банки, а крупные интернет-ресурсы», — сообщает РБК.

Это ключевая угроза для нас. Мы будем конкурировать с Google, Amazon, Alibaba, с «Яндексом» и со всеми IT-платформами. Мы не будем конкурировать с другими банками, мы будем конкурировать с самыми мощными интернет-платформами. В следующие пять лет мы должны перейти от стратегии догоняющего развития к стратегии инновационного развития, иначе мы рискуем оказаться вне рынка.

Греф напомнил собравшимся о словах Билла Гейтса, который в 1997 сказал, что миру нужны банковские услуги, но не сами банки.

Об угрозе со стороны современных IT- компаний и социальных сетей Греф говорил и на предыдущем собрании акционеров «Сбербанка» 31 мая 2013. Выход таких компаний на рынок банковских услуг Греф назвал главным вызовом наступающих лет.

Представители венчурной сферы отреагировали на высказывание Грефа: Константин Синюшин (CEO the Untitled venture) считает, что «Решение о поглощении Яндекса «Сбербанком», по-видимому, уже принято». А бизнес-ангел Аркадий Морейнис — что происходящее «похоже на PR-подготовку к покупке Яндекса Сбербанком».



материал www.rusbase.vc