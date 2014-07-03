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Сбербанк купит «Яндекс»?

03.07.2014 19:23 2 1 239 просмотров
Выступая на годовом собрании акционеров «Сбербанка», председатель правления Герман Греф заявил, что «в ближайшие годы главными конкурентами банков станут не другие банки, а крупные интернет-ресурсы», — сообщает РБК.
Это ключевая угроза для нас. Мы будем конкурировать с Google, Amazon, Alibaba, с «Яндексом» и со всеми IT-платформами. Мы не будем конкурировать с другими банками, мы будем конкурировать с самыми мощными интернет-платформами. В следующие пять лет мы должны перейти от стратегии догоняющего развития к стратегии инновационного развития, иначе мы рискуем оказаться вне рынка.
Греф напомнил собравшимся о словах Билла Гейтса, который в 1997 сказал, что миру нужны банковские услуги, но не сами банки.
Об угрозе со стороны современных IT- компаний и социальных сетей Греф говорил и на предыдущем собрании акционеров «Сбербанка» 31 мая 2013. Выход таких компаний на рынок банковских услуг Греф назвал главным вызовом наступающих лет.
Представители венчурной сферы отреагировали на высказывание Грефа: Константин Синюшин (CEO the Untitled venture) считает, что «Решение о поглощении Яндекса «Сбербанком», по-видимому, уже принято». А бизнес-ангел Аркадий Морейнис — что происходящее «похоже на PR-подготовку к покупке Яндекса Сбербанком».

материал www.rusbase.vc

Комментарии 2

Сергей Голиков  (snail69)
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В Инете много платежных систем, это и есть конкуренты банкам.
Для народа только польза будет, в конкуренции, банки станут более лояльными к народу.
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