Уважаемые коллеги, поделитесь мыслями.

Коллеги спасибо за интерес.

Готовим для нашего проекта ( систематизированные услуги по ремонту квартир, с уникальными ценностями для клиентов и организация этого рынка ) переговоры с одним из банков по взаимному сотрудничеству в ипотечных программах. Мы хотим предоставлять услуги для своих клиентов совместно с банком-партнером: кредит на ремонт квартиры под залог этой квартиры, вместе с ипотекой предлагать ремонт квартиры как дополнение, стоимость которого будет входить в ипотечные выплаты. ( ремонт страхует одна из ведущих страховых ) Клиент получает квартиру уже готовую для проживания, для банка отремонтированная квартира более ликвидна и предложение на ипотечном рынке более интересно. Как Вы считаете, вызовет ли интерес такая программа у банков и клиентов?