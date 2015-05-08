- банк хочу открыть, кредиты выдавать, ипотеки всякие, где бы денег взять.
Спросив у нескольких людей что такое венчурные инвестиции, и общее мнение это то, инвестиции в цифровые технологии, фейсбуки и твитеры. Так же расплывчато представляют где эти венчурные компании, как к ним зайти, как им рассказать про чудо супер успешный проект, стоимостью миллионы. Ах да, фонд то венчурный, значит инвестирует только в айти и цифровые технологии, куда я лезу с проектом, в котором из технологии только выключатель......пойду по банкам с протянутой рукой. ( что такое банки и как они относятся к молодым предпринимателям, и особенно к рисковым стартапам мы знаем))) смотрят на тебя как на шимпанзе.
Так вот хочу обрадовать стартаперов, кто еще не знает о таком венчурном фонде как "Венчурный Фонд МСБ" от Промсвязьбанка.
Ребята инвестируют ТОЛЬКО в реальный сектор, в рискованные стартапы (разумеется после анализа актуальности) и, да, они инвестируют на очень даже хороших условиях.
Целью инвестирования средств Фонда в предприятия малого и среднего бизнеса с
повышенным уровнем риска является:
Поддержка молодых инициативных предпринимателей, имеющих бизнес-планы и
стратегии кратного увеличения объемов своего бизнеса, способных эффективно
использовать внешние инвестиции с целью получения дохода и выведения компании на
новый уровень развития в сегмент среднего и крупного бизнеса. Поддержка заключается в
инвестировании средств в проекты на условиях разумного разделения бизнес-рисков с
молодыми предпринимателями.
Получение дохода от вложенных инвестиций за счет полученной прибыли проекта в случае
успешной его реализации.
Ребята, особенно последнее предложение перечитайте)))
Думаю что если ваш проект действительно стоящий, а это вы узнаете только после предоставления его на суд консультантам фонда, то вполне можно рассчитывать до 10 000 000 рублей, до 5 лет. Уверен что после того как банк увидит за эти пять лет ваш потенциал и прибыльность идей и бизнеса, вы можете рассчитывать на куда более крупные инвестиции и уважение соседей.
Да еще, надеюсь на ошеломляющий успех Промсвязьбанка с проектом фонда, так редко банки делают что то стоящее.
Успехов коллеги.
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