Как сказал один недоделанный банкир -

- банк хочу открыть, кредиты выдавать, ипотеки всякие, где бы денег взять.



Спросив у нескольких людей что такое венчурные инвестиции, и общее мнение это то, инвестиции в цифровые технологии, фейсбуки и твитеры. Так же расплывчато представляют где эти венчурные компании, как к ним зайти, как им рассказать про чудо супер успешный проект, стоимостью миллионы. Ах да, фонд то венчурный, значит инвестирует только в айти и цифровые технологии, куда я лезу с проектом, в котором из технологии только выключатель......пойду по банкам с протянутой рукой. ( что такое банки и как они относятся к молодым предпринимателям, и особенно к рисковым стартапам мы знаем))) смотрят на тебя как на шимпанзе.

Так вот хочу обрадовать стартаперов, кто еще не знает о таком венчурном фонде как "Венчурный Фонд МСБ" от Промсвязьбанка.

Ребята инвестируют ТОЛЬКО в реальный сектор, в рискованные стартапы (разумеется после анализа актуальности) и, да, они инвестируют на очень даже хороших условиях.

Целью инвестирования средств Фонда в предприятия малого и среднего бизнеса с

повышенным уровнем риска является:

Поддержка молодых инициативных предпринимателей, имеющих бизнес-планы и

стратегии кратного увеличения объемов своего бизнеса, способных эффективно

использовать внешние инвестиции с целью получения дохода и выведения компании на

новый уровень развития в сегмент среднего и крупного бизнеса. Поддержка заключается в

инвестировании средств в проекты на условиях разумного разделения бизнес-рисков с

молодыми предпринимателями.

Получение дохода от вложенных инвестиций за счет полученной прибыли проекта в случае

успешной его реализации.

Ребята, особенно последнее предложение перечитайте)))

Думаю что если ваш проект действительно стоящий, а это вы узнаете только после предоставления его на суд консультантам фонда, то вполне можно рассчитывать до 10 000 000 рублей, до 5 лет. Уверен что после того как банк увидит за эти пять лет ваш потенциал и прибыльность идей и бизнеса, вы можете рассчитывать на куда более крупные инвестиции и уважение соседей.

Да еще, надеюсь на ошеломляющий успех Промсвязьбанка с проектом фонда, так редко банки делают что то стоящее.

Успехов коллеги.