Бонусируемый оборот КБ 7% = 71427 руб.
Перечень МСС кодов, попадающих в список исключения по операциям с начислением Cash Back бонусов в соответствии с Правилами начисления и конвертации Cash Back бонусов по банковской карте Visa Platinum Сверхкарта+ / Visa Platinum PayWave Сверхкарта+, выпущенной в рамках Пакета банковских услуг «Сверхкарта+» или Пакета банковских услуг «Премиальный»
Операции в казино и тотализаторах, on-line играх и т.д.
7801 (казино),
7802 (тотализаторы),
7994 (on-line игры),
7995 (ставки в казино,тотализаторах и т.д., лотерейные билеты)
Операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций
7800
Операции в пользу страховых компаний и паевых фондов
6300,
5960
Операции с финансовыми организациями
6010 (платежи в кассе),
6011 (платежи через ATM),
6012 (оплата по кредиту и т.д.)
Операции в пользу ломбардов
5933
Операции, связанные с перечислением средств на счета в Банке и других банках
4829
Операции, связанные с пополнением электронных кошельков
6051
Операции оплаты услуг поставщиков, в т. ч. с использованием сервисов дистанционного банковского обслуживания или банкоматов Банка
4900 (коммунальные услуги),
8999 (коммунальные услуги),
4814 (телекоммуникация),
4899 (оплата услуг кабельного и спутникового телевидения),
4816 (интернет/компьютерная сеть)
Операции по оплате платежей в пользу государственных организаций
9399 (государственные сервисы),
9222 (пени и штрафы),
9311 (налоги),
9402 (почта РФ),
9211 (алименты),
9223 (поручительства, долговые обязательства, залоги судебные издержки)
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