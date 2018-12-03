Бонусируемый КБ 7% оборот = 42 857,14 руб. (3 000 руб./7%). Лимит КБ 3000 руб. в месяц (календарный), выплата на счет карты ежемесячно 10-го числа.5411 — Бакалейные магазины и супермаркеты (вкл. сетевые: «Пятёрочку», «Дикси», «Магнит», «Ашан», «Атак», «Ленту», «Перекресток», «ОКЕЙ», «Карусель», «METRO» и др..);5499 — Розничные продовольственные магазины;5641 — Детская одежда, включая одежду для самых маленьких;5945 — Игрушки, игры и хобби-товары;8351 — Дошкольные заведения;4119 — Служба скорой помощи;5912 — Аптеки (самый распространенный MCC, применяемый для аптек в РФ);5975 — Слуховые аппараты — распродажа, услуги, магазины;5976 — Ортопедические товары;8011 — Врачи, нигде более не классифицированные;8021 — Дантисты, ортодантисты;8031 — Остеопаты;8041 — Хиропрактики; Медицинские работники, которые обеспечивают лечение позвоночника;8042 — Оптометристы, офтальмологи;8043, 8044 — Оптика, оптические товары и очки;8049 — Ортопеды;8050 — Услуги персонального ухода;8062 — Больницы;8071 — Стоматологические и медицинские лаборатории;8099 — Медицинские работники, медицинские услуги;5122 — Лекарства, их распространители, аптеки;4900 — Коммунальные услуги.за транзакции со следующими МСС- кодами:4812 (телекоммуникационное оборудование, вкл. продажу телефонов),4813 (торговые точки телеком клавишного ввода, предлагающие единичные локальные и дальние телефонные звонки, используя центральный номер доступа без разговора с оператором и используя код доступа),4814 (телекоммуникация),4816 (интернет/компьютерная сеть),4829 (денежные переводы),5933 (операции в пользу ломбардов),6010 (платежи в кассе),6011 (платежи через ATM),6012 (оплата по кредиту и т.д.),6050 (финансовые учреждения – квази-кэш),6051 (нефинансовые учреждения – квази-кэш),6211 (ценные бумаги – брокеры/дилеры),6300 (операции в пользу страховых компаний и паевых фондов),6532 (платежная операция - финансовое учреждение, С2С),6533 (платежная операция – продавец, С2С),6536 (денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны),6537 (денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами),6538 (денежные переводы MasterCard MoneySend Funding),6540 (транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend),7299 (различные услуги - нигде более не классифицированные),7311 (рекламные услуги),7321 (потребительские кредитные агентства),7372 (программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем),7399 (бизнес услуги – нигде более не классифицированные),7995 (транзакции по азартным играм),8398 (благотворительные и общественные службы - сбор средств),8651 (политические организации),8999 (коммунальные услуги),9222 (пени и штрафы),9223 (поручительства, долговые обязательства, залоги судебные издержки),9311 (налоги),9399 (государственные сервисы).