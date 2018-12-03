Бонусируемый КБ 7% оборот = 42 857,14 руб. (3 000 руб./7%). Лимит КБ 3000 руб. в месяц (календарный), выплата на счет карты ежемесячно 10-го числа.
MCC-коды категории СЕМЕЙНАЯ:
5411 — Бакалейные магазины и супермаркеты (вкл. сетевые: «Пятёрочку», «Дикси», «Магнит», «Ашан», «Атак», «Ленту», «Перекресток», «ОКЕЙ», «Карусель», «METRO» и др..);
5499 — Розничные продовольственные магазины;
5641 — Детская одежда, включая одежду для самых маленьких;
5945 — Игрушки, игры и хобби-товары;
8351 — Дошкольные заведения;
4119 — Служба скорой помощи;
5912 — Аптеки (самый распространенный MCC, применяемый для аптек в РФ);
5975 — Слуховые аппараты — распродажа, услуги, магазины;
5976 — Ортопедические товары;
8011 — Врачи, нигде более не классифицированные;
8021 — Дантисты, ортодантисты;
8031 — Остеопаты;
8041 — Хиропрактики; Медицинские работники, которые обеспечивают лечение позвоночника;
8042 — Оптометристы, офтальмологи;
8043, 8044 — Оптика, оптические товары и очки;
8049 — Ортопеды;
8050 — Услуги персонального ухода;
8062 — Больницы;
8071 — Стоматологические и медицинские лаборатории;
8099 — Медицинские работники, медицинские услуги;
5122 — Лекарства, их распространители, аптеки;
4900 — Коммунальные услуги.
Кэшбэк не начисляется за транзакции со следующими МСС- кодами:
4812 (телекоммуникационное оборудование, вкл. продажу телефонов),
4813 (торговые точки телеком клавишного ввода, предлагающие единичные локальные и дальние телефонные звонки, используя центральный номер доступа без разговора с оператором и используя код доступа),
4814 (телекоммуникация),
4816 (интернет/компьютерная сеть),
4829 (денежные переводы),
5933 (операции в пользу ломбардов),
6010 (платежи в кассе),
6011 (платежи через ATM),
6012 (оплата по кредиту и т.д.),
6050 (финансовые учреждения – квази-кэш),
6051 (нефинансовые учреждения – квази-кэш),
6211 (ценные бумаги – брокеры/дилеры),
6300 (операции в пользу страховых компаний и паевых фондов),
6532 (платежная операция - финансовое учреждение, С2С),
6533 (платежная операция – продавец, С2С),
6536 (денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны),
6537 (денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами),
6538 (денежные переводы MasterCard MoneySend Funding),
6540 (транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend),
7299 (различные услуги - нигде более не классифицированные),
7311 (рекламные услуги),
7321 (потребительские кредитные агентства),
7372 (программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем),
7399 (бизнес услуги – нигде более не классифицированные),
7995 (транзакции по азартным играм),
8398 (благотворительные и общественные службы - сбор средств),
8651 (политические организации),
8999 (коммунальные услуги),
9222 (пени и штрафы),
9223 (поручительства, долговые обязательства, залоги судебные издержки),
9311 (налоги),
9399 (государственные сервисы).
Правила программы БОЛЬШОЙ КЭШБЭК на сайте ОТП Банка
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