Шпаргалка по карте ОТЛИЧНАЯ Росгосстрахбанка

CashBack 5 % в продовольственных магазинах ( MCC 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499,5993) на покупки от 100 руб. при поддержании суммы среднемесячного остатка на СКС не менее 20 000 рублей. Максимальный размер КБ 5% – 1 000 рублей в месяц, т.е., макс. оборот в продуктовых магазинах 20 000 руб. в месяц.



CashBack 1 % на все остальное на покупки от 100 руб. без ограничений по общей сумме выплат. Для начисления 1% КБ среднемесячный остаток не менее 20 000 рублей не требуется.



MCC-коды по которым CashBack не начисляется :

4814, 4829, 4900, 5300, 5816, 6538, 7995, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402.



CashBack начисляется на проведенные по счету операции, поэтому покупки в конце месяца попадают в следующий месяц. Выплата КБ на СКС в течение 15 рабочих дней после окончания календарного месяца.



Комиссия за обслуживание карты взимается в момент ее заказа. Комиссия за второй год взимается в дату открытия счета. Комиссия за обслуживание СКС при отсутствии операций в течение 365-ти календарных дней (при условии остатка на СКС не более 3 000 руб.) - 500 руб. ежемесячно



Бесплатное снятие наличных в кассе и устройствах Банка до 50 000 руб. в течение календарного месяца.

В отделениях Росгосстраха (не банке) небольшие суммы.

Бесплатный перевод на счет физического лица, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», Банк «ТРАСТ» (ПАО), ПАО «БИНБАНК».