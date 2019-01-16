http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=297385&MID=6931459#message6931459
Компенсация покупок бонусами:
Покупка не в исключениях по MCC
Покупка не старше 30 дней
Покупка на сумму 500 руб и более
Покупка сделана не трансграничным рублём