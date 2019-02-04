https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=40&TID=125020&MID=6397171#message6397171
Билайн карта (РНКО) 100000 р. в календарный месяц по каждой карте с ПНО, при наличии ПНО (вклада) от банка "Открытие"; РНКО ПЦ не переводит на некоторые счета юрлиц, счета на которые осуществляется услуга "Вывод по свободным реквизитам": ( http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...age4886195 );
Бинбанк (некоторые банки при погашении кредитов, см. тарифы);
БКС (тариф Премьер Расширенный);
БМ (карта "Супер3");
ВТБ (Привилегия и некоторые др. пакеты, возмещение расходов за межбанк раз в месяц/квартал);
ИнтерПрогрессБанк (300000 р. рублей в день; 5 млн.р. в месяц);
КЕБ (0,3% от суммы, мин. 29 р., макс. 200 р., по "вечной акции" - бесплатно, 300000 р./сутки);
Кузбассхимбанк (только со счёта вклада);
Кукуруза (РНКО ПЦ) 100000 р. в календарный месяц по каждой карте с ПНО (при наличии ПНО (вклада) от банка "Открытие"), РНКО ПЦ не переводит на некоторые счета юрлиц, счета на которые осуществляется услуга "Вывод по свободным реквизитам": ( http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...age4886195 );
МИнБ (с карт Пенсионера; а так же при проведении операции по окончании срока вклада/депозита);
Открытие (в Траст и в Рокет);
ОТП (Тарифный план "VIP", т.е. Пакет услуг «Премиум» либо «Эксклюзив»);
ПСБ (для зарплатников по 10000 р. за раз, кол-во переводов не ограничено;
пакет ORANGE 100 000 р. в месяц;
так же через погашение кредитов в некоторые банки;
при наличии программы обслуживания «Твой ПСБ» http://www.psbank.ru/Personal/Everyday/YourPSB 10-15-20 т.р. в месяц соответственно;
Райффайзен (пакеты: Премиум Директ - (75000р. трат в месяц, или 1 млн.р. на счету или 25000 р. трат + 500000 р. на счету; Премиальный - 2 млн.р. баланс или 25000 р. трат + 1 млн.р. баланс);
Ренессанс Кредит (1,4 млн. в день на свои счета);
РБК (10000 р. в месяц, только на своё имя, только после полной идентификации);
Росбанк (зарплатники);
Росгосстрахбанк (на счета банков "Открытие" и "Траст");
Рокетбанк (Тариф «Уютный Космос» 5 бесплатных переводов в месяц, не более 300000 р. в день; 1 млн.р. (включительно) в календарный месяц (для зарплатников лимиты больше),
Тариф «Всё Включено» 10 бесплатных переводов в месяц; не более 300 т.р. в день; 1 млн.р. (включительно) в календарный месяц);
Рокет самовольно ограничивает заявленные тарифные лимиты для клиентов!;
Русский Стандарт (невыдаваемая уже дебетовая карта "Аэрофлот", 150 т.р./сутки);
Сбербанк некие зарплатные тарифы и якобы только со сберегательного счёта, но это не точно!
Северный кредит (по 5000 р. за раз);
Сити (нужна карта);
СовКомБанк ( а). В интернет-банке: 150 т.р. в день, но можно увеличить по звонку неограниченно, только со счета вклада, или на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в оплату товаров, работ и услуг, на оплату которых клиентом получен потребительский кредит в Банке, только для клиентов пользующихся интернет-банком на основе "Фактура" (не для клиентов "Чат-банка");
б). В отделении: о счета вклада и по счетам для выплаты процентов по вкладам - в части сумм, перечисленных со вклада и выплаченных процентов.);
ТачБанк (TouchBank);
Тинькофф (перевод со счёта карты; перевод 800 т.р., более - через звонок в ЦОК или заявка в чате или по электронной почте);
Траст (перевод с текущего счёта; в Открытие и Рокет);
ХКФ (перевод только со счёта зарплатной карты для зарплатников);
Юникредит (пакет Прайм, EXTRA);
Дешёвый межбанк:
Авангард (10 р.; после 17:30 - 0,075%; не менее 75 р.; перевод со счёта карты и текущих счётов; лимит в сутки до 30000 р. по СМС, с 30000 р. до 599999,99 р. по коду с карты, с 600000 р. до 1 млн.р. по ЭЦП, свыше 1 млн.р. по СМС+код+ЭПЦ);
МТС (10 р.; зарплатники);
РИБ (20 рублей, в день/месяц до 1,5 млн.);
Ренессанс Кредит (30 р., на чужие счета 1,4 млн. в день);
Русский Стандарт (10 р., карты-кобрэнды: Малина, Бритиш Эйр, МТС)
РосДорБанк (21-25 р., в зависимости от филиала);
ХКФ (перевод со счёта карты 10 р.; ограничения:
пришедший безнал - по 600000 р. раз в 10 дней, иначе комиссия 10%,
после внесения налом или после отлёжки безнала в 10 дней (любого: внутрибанк, межбанк) - по 500000 р. в день).
Также бесплатные переводы (в основном не межбанк) возможны в интернет-банках некоторых банков в меню: "Оплатить кредит\Погашение кредитов других банков". Такие переводы возможны в направлении Тинькофф, Тач банк, БРС и т.д. и т.п.
Осторожно! там за входящий межбанк комиссия:
Акибанк (при зачислении переводов от юрлиц);
Восточный экспресс;
Инвестторгбанк;
Канский (0,7%);
Конфидэнс (4% Зачисление средств на счет карты со счетов юридических лиц и предпринимателей за исключением средств на выплату заработной платы и других выплат социального характера);
Кредит Урал Банк (?);
МКБ (при зачислении переводов от юрлиц на текущий и СКС. От физлиц на счёт до востребования, СКС более 3 млн/мес, на счет вклада «На всякий случай» более 5 млн/мес (0.25-0.5%));
МТС (5% при зачислении переводов от юрлиц);
Открытие (10%; на вклад (ПНО) к Билайн карте и к Кукурузе: "в случае, если денежные средства поступили со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя (за исключением платежей социального характера (пенсий, стипендий, пособий, заработной платы, возврата налогов, страховых возмещений, компенсационных выплат/субсидий из органов государственной власти и местного самоуправления и др.)";
Первомайский (пополнение картсчёта 408...) межбанком платное 1 %);
ПСБ (до 150000 - без комиссии, свыше 150000 до 600000 - 1%, свыше 600000 - 5%. в мес. от юрлиц, кроме ЗП, пенсий, премий, стипендий, дотаций и др.);
Росгосстрахбанк (10% от юрлиц, за 3-й перевод в день до 200000 р. и за превышение 3 млн.р. за последние 31 день);
РосЕвроБанк (5% при зачислении переводов от ИП);
Русский Стандарт (при зачислении более 100000 р. за раз, на Депозитную карту ко вкладу);
Санкт-Петербург (3%; текущий счет, привязанный к мастеркард классической; кроме поступления зарплаты, из бюджетов, из пфр, страховые выплаты от страховых компаний и т.п., а также от физ. лиц. со счетов и по переводам без открытия счетов);
Тинькофф (5% от суммы пополнения и/или 10% от суммы изъятия, если выполнено хотя бы одно из следующих условий: за последние 30 дней сумма пополнений со счетов индивидуальных предпринимателей или юридических лиц на Договоры Клиента превышает 200 000 руб. или эквивалент в валюте)
МПСБ;
Солидарность;
Уралсиб (не все счета).
Так же некоторые банки-предатели установили незаконную комиссию при пополнении вкладов! http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...&TID=68872
Общие (консолидированные) счета:
БМ, Бинбанк, ВТБ, ГПБ, ИТБ, карта Билайн, Кукуруза, Петрокоммерц, Сбербанк, Тинькофф, Траст.
Цитата
Бесплатный перевод с карты на карту по номеру карты, он же манисенд или с2с
Бесплатный перевод с2с на другие карты (бесплатное "выталкивание" с вашей карты на любую):
Северный кредит (по 15000 р. за раз);
Рокетбанк (Тариф «Всё Включено» 100000 р. рублей в месяц, не более 50000.р. за раз, не более 5 операций и не более 150000р. за 24 часа (с учетом переводов с карты);
Тинькофф (бесплатно от 10 р. до 20000 р. за раз в расчётный период);
Переводы:
ВКонтакте https://vk.com/blog/moneysend (с карт Mastercard и Maestro от 100 р. до 750000 р. в месяц без комиссии);
Бесплатный перевод с2с на свои карты (бесплатное "вытягивание" с любых карт (кроме указанных по второй ссылке в моей подписи либо ниже под звёздочкой *) на нижеперечисленные):
Авангард;
АкБарс (карта "Эволюция");
Альфа;
Бинбанк ( https://p2p.mdm.ru/binp2p/ ; https://binbankcards.ru/card-to-card/ ; https://p2p.mdm.ru/bbccp2p/ );
Билайн карта (ИБ, при переводе до 3000 р. - комиссия, при переводе 3000 р. и более - бесплатно, по 125000 р. за раз, общий лимит = 550000 р. в 30 дней на все ваши карты от РНКО ПЦ (сторонними сервисами зачисляется на карту любая сумма менее 3000 р. бесплатно);
БКС (до 20000 р. =1,2% комиссия, перевод свыше 20000 р. бесплатно);
БМ (ИБ);
БыстроБанк (Перевод с карты любого стороннего банка на карту БыстроБанка, открытую для погашения кредита, через банкоматы или с использованием онлайн-сервиса Перевод с карты на карту https://online.bystrobank.ru/paymentse...181a49e4a5 осуществляется без комиссии.);
ВТБ (ИБ, МБ);
Запсибкомбанк (70000 р. за раз; Услуга предоставляется в любое время суток в любом из банкоматов и инфокиосков Запсибкомбанка, расположенных по всей территории Тюменской области и в других городах присутствия Банка.);
Зенит;
ИнтерПрогрессБанк ( http://ipb.ru/private-customers/p2p/ ; (При пополнении карт Интерпрогрессбанка, категорий Visa Platinum, Visa Infinite, Мир Премиальная на сумму до 30 000 рублей в месяц, комиссия за совершение перевода не взимается.);
Кредит Европа банк (КЕБ);
Кукуруза (ИБ, при переводе до 3000 р. - комиссия, при переводе 3000 р. и более - бесплатно, по 125000 р. за раз, общий лимит = 550000 р. в 30 дней на все ваши карты от РНКО ПЦ (сторонними сервисами зачисляется на карту любая сумма менее 3000 р. бесплатно);
Левобережный (ИБ);
МИнБанк (банкомат, платежный терминал, Интернет – офис);
МКБ;
МТС (МТС Smart Деньги; при переводе свыше 5000 р.; https://app.mtsbank.ru/card2card/ );
Оренбург (75 т.р. в сутки, 300000 р. в месяц, http://www.orbank.ru/retail/card2card/index.php );
Открытие ИБ, МП; в рамках тарифного плана «Оптимальный», «Базовый» или «Премиум»; Смарт карта)
ОТП (при переводе на карту ОТП Банка, номер карты начинается на 526839647, 459230150);
Почта банк (бесплатно от 3000 р.);
ПСБ (ИБ, 150000 в месяц, больше - с комиссией);
Райффайзен (ИБ, МБ);
Ренессанс-кредит (50000 р. в месяц бесплатно, на собственные счета, больше - с комиссией);
Рокетбанк (RocketBank + Открытие = Тарифы «Всё Включено» от 0 р./«Уютный Космос» от 5000 р. бесплатно;
Лимиты: 300 т.р. в месяц, не более 50 т.р. за раз, не более 5 операций и не более 150 т.р. за 24 часа (с учетом переводов с карты);
сторонними сервисами зачисляется на карту любая сумма менее 5000 р. бесплатно;
Росбанк 75 000 руб. за раз, 600 000 руб. в мес.;
РосЕвроБанк ( https://vb.rosevrobank.ru );
РИБ (в Расчетном периоде до 50000 р. включительно);
Русский Стандарт (банкоматы, ИБ, МБ, RS express https://www.rsb.ru/payments/perevody-na-kartu/ 50000 р. за раз, 600000 р. в месяц);
Связь банк;
Совкомбанк;
Сургутнефтегазбанк;
ТачБанк (TouchBank);
Тинькофф (интернет-банк + https://www.tinkoff.ru/cardtocard/ от 0,2 р. до 150000 р./раз, в сутки 5 переводов, в месяц 20; а также в мобильных интернет-банках и мобильном приложении с2с);
ТМК (Виртуальная карта) ( https://wallet.tinkoff.ru/ в сутки 5 переводов, в месяц 20);
УБРиР (VISA стороннего банка - Карта УБРиР (По картам УБРиР, выпущенным в рамках программы кредитования «Кредитная карта с льготным периодом» (за исключением «Кредитная карта для лояльных клиентов ПАО КБ «УБРиР» без комиссий (Тарифный план 11) и «Кредитная карта с льготным периодом кредитования» в рамках пакета «Все включено!»), стоимость перевода составляет 3,9%, мин. 300 р.); Комиссия с использованием банкоматов УБРиР - не взимается);
ХКФ 1) дебетовые карты: бесплатно до 31.12.2019;
2) кредиты - бесплатно;
3) кредитные карты:
а). по телефону - без комиссии;
б). в мобильном приложении "Мой кредит" - два раза без комиссии;
в). только для кредитчиков без офисов в городе http://orenburg.homecredit.ru/payment2.php );
Юбанк ( https://www.ubank.ru/p2p/ );
Юникредит Банк через мобильное приложение Mobile.UniCredit;
Яндекс в приложении - любая сумма, на сайте: бесплатно от 4000 р. за раз;
ENERGY-Bonus;
При отсутствии примечаний осуществляется в интернет-банке.
Бывают бесплатные акции по переводам с2с на соответствующих сервисах переводов различных банков.
Будьте осторожны, с2с бывает платным!
* Берут за исходящий перевод (по номеру карты) с карты на карту т.е. с2с ("вытягивание" с этих карт платное):
Авангард, Айви, ББР, Зенит, Киви, Кольцо Урала, Лето, МДМ (Виза); МКБ, ПСБ, Раунд (МегаФон), РИБ (разные тарифы), Росгосстрах (часть тарифов), Русский Торговый, Русский Стандарт, СДМ, Советский, Тинькофф (при переводе менее 3000 р. и более 150000 - лимита снятия наличных в расчётный период), УБРиР, УралСиб, Яндекс (кроме именных карт идентифицированных кошельков, бесплатно не более 10 т.р. в мес).
Берут за входящий перевод с2с:
карты Билайн и Кукуруза (при переводе менее чем 3000 р., при использовании собственных сервисов банка, т.е. интернет-банка), Почта банк (при переводе менее чем 3000 р., при использовании собственных сервисов банка); РИБ (при превышении лимита), Тинькофф (при превышении пополнений 300000 р. в расчётный период, (включая пополнения от партнёров) при использовании собственных сервисов банка, сторонними сервисами зачисляется на карту любая сумма бесплатно).
Некоторые банки по некоторым картам не позволяют такой перевод вообще.
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