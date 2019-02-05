Лимит бонусируемых операций 100 000 руб. за один календарный месяц (КБ 5 000 руб.).
МСС-коды бонусируемых операций:
4900 - ЖКХ (бонусируемый оборот за один календарный месяц не более 20 000 руб. (КБ 1 000 руб.);
4812, 4814, 4815 - связь (бонусируемый оборот за один календарный месяц не более 5 000 руб. (КБ 250 руб.);;
4111; 4112; 4131; 4214 - общественный транспорт (лимит по категории отсутствует);
5122; 5912 - аптеки (лимит по категории отсутствует).
Кэшбэк начисляется в виде баллов, которыми в личном кабинете можно компенсировать по номиналу сумму предыдущих платежей, совершенных не более 90 дней назад. Срок годности баллов 2 года.
Лайфхак: если оформить карту по акции ПРИВЕДИ ДРУГА (действует до 31.12.2019) и потратить в первый месяц 20 000 руб. кредитного лимита(!), то банк заплатит вам 500 рублей. Для этого надо при подаче заявки на карту:
- онлайн – ввести соответствующий промокод при заполнении анкеты;
- в отделении банка – сообщить маринке о наличии у вас промокода (до оформления заявки!).
Мой промокод 120166845. Если воспользуетесь - от меня будет дополнительная премия 700 рублей.
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