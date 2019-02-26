Дебетовая карта ТП 202 (выдавалась до 02/02/2019)
Дебетовая карта Ренессанс Кредит (выдавалась с 05.04.2017 г. по 02.02.2019 г.)
Максимально одному клиенту можно оформить до 3-х карт.
Тарифный план
Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Обновлено 19.02.2019. Здесь собраны советы новичку, своего рода «FAQ». В значительной мере, статья представляет собой обобщение постов этой ветки форума
Дебетовая карта МегаФон от банка Раунд - ссылки и заметки
Тут пусть будет заготовка... болванка... шаблон... по "банковской" карте Мегафон-Раунд. Основная причина создания - отсутствие подобного FAQ хоть в каком-то
Кого в 2029 году станет меньше
О чем расскажет нам возрастная пирамида России?
По-видимому, о том, что экономический бум близок к завершению.
А также о том, что только наметившееся
Телефонные мошенники.
В понедельник 25-го февраля мне позвонили типа из службы безопасности Сбербанка, типа у меня кто-то Сбербанк-онлайн атаковал из Ростова-на-Дону. Всё бы
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