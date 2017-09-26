ВТБ24: Клиенты теряют деньги в банкоматах

Банкоматы ВТБ24 содержат ошибку в алгоритме работы.В результате, клиенты теряют деньги.Банк ВТБ24 несет имиджевые потери, материальные перекладывает на клиентов.В чем суть алгоритмической ошибки:При снятии денег между выдачей карты клиенту и выдачей наличности заложена временнАя задержка.Иногда задержка настолько большая (1-2 минуты), что клиент расценивает её как неудачное завершение операции.Т.е. Клиент получает карту, ждет 10-15-20 секунд у затихшего банкомата - решает, что операция закончилась неудачно и уходит.В это время банкомат просыпается и выдает наличку, по-сути, первому попавшемуся.От чего зависит длительность этой задержки?Возможно, от загруженности сервера (если АТМ после выдачи карты клиенту обращается к серверу).Клиент пишет претензию в службу поддержки.ВТБ24 выдает ответ: "согласно бортовому журналу, деньги выданы банкоматом".В возмещении средств, отказывают.На мой взгляд, подобный алгоритм работы банкоматов ВТБ24 вводит в заблуждение клиентов.ИТОГ: клиенты теряют деньги, ВТБ24 не признает за собой ошибки. А народный рейтинг усыпан описаниями подобных случаев.Случаи с подробным описанием