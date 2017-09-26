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ВТБ24: Клиенты теряют деньги в банкоматах

26.09.2017 06:58 5 1 138 просмотров
Банкоматы ВТБ24 содержат ошибку в алгоритме работы.
В результате, клиенты теряют деньги.
Банк ВТБ24 несет имиджевые потери, материальные перекладывает на клиентов.

В чем суть алгоритмической ошибки:
При снятии денег между выдачей карты клиенту и выдачей наличности заложена временнАя задержка.
Иногда задержка настолько большая (1-2 минуты), что клиент расценивает её как неудачное завершение операции.
Т.е. Клиент получает карту, ждет 10-15-20 секунд у затихшего банкомата - решает, что операция закончилась неудачно и уходит.
В это время банкомат просыпается и выдает наличку, по-сути, первому попавшемуся.
От чего зависит длительность этой задержки?
Возможно, от загруженности сервера (если АТМ после выдачи карты клиенту обращается к серверу).

Клиент пишет претензию в службу поддержки.
ВТБ24 выдает ответ: "согласно бортовому журналу, деньги выданы банкоматом".
В возмещении средств, отказывают.

На мой взгляд, подобный алгоритм работы банкоматов ВТБ24 вводит в заблуждение клиентов.
ИТОГ: клиенты теряют деньги, ВТБ24 не признает за собой ошибки. А народный рейтинг усыпан описаниями подобных случаев.

Случаи с подробным описанием
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10097638/

Комментарии 5

Дамир  (Ds74)
#
UPD
Прошло полгода с момента, когда я лично потерял деньги в банкомате ВТБ24.
И вот вижу периодически отзывы в НР о подобных ситуациях.
Т.е. банк НЕ предпринял НИКАКИХ услий по исправлению ситуации.
Свежий отзыв:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10132671/
Федор Пономарёв  (Ponomarev.F.N)
#
Имею карту ВТБ. Хотел снять в офисе ВТБ денежные средства на Гагарина д.51 г.Самара. При снятии банкомат написал технический сбой деньги списал, а не выдал, карту вернул. Решил снять с другого рядом стоящего банкомата, но он уже мне написал что недостаточно средств. Позвал сотрудника ВТБ, чтобы спросить что делать. Она предложила ещё раз проверить. Но денег уже не было на карте и я их не получал. Она предложила позвонить на горячую линию и написать обращение, что мы и сделали. Затем я вызвал и.о.директора офиса ВТБ, чтобы произвести инкассацию банкомата и просмотреть видео, но что она мне отказала мотивируя это тем, что нужно разрешение с главного управления ВТБ г.Москвы. Оставалось ждать ответа на обращение. Дали ответ, что сбоев не было деньги выданы. Написал жалобу в ЦБ РФ что бы их проверили и наказали виновных. Написал заявление в полицию они запросили у банка видеоматериалы чтобы просмотреть, что я денег не получал. Банк ответил что именно в это время камеры в банке и на банкоматах не работали. Это как? Это ещё раз доказывает что они не хотят возвращать деньги. Деньги списали, видео удалили. Вот так нас ВТБ обманывает. Буду на них подавать в прокуратуру и в суд и др. инстанции пока не верну свои деньги. Позже отпишусь как продвигаются дела. Вы как то смогли решить эту проблему? Напишите Ponomarev.F.N@yandex.ru

Отпр.
Дамир  (Ds74)
#
И вот еще интересный отзыв
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10137050/

"Все банально. Банкомат съел 95 тыс. На счёт не зачислил и через полчаса отдал их другому клиенту. Дяденька оказался честным и сдал их в банк. Но мне деньги конечно не отдали и отправили 15 дней рабочих загорать. "
nasty981  (nasty981)
#
Цитата
Дамир пишет:
UPD
Прошло полгода с момента, когда я лично потерял деньги в банкомате ВТБ24.
И вот вижу периодически отзывы в НР о подобных ситуациях.
Т.е. банк НЕ предпринял НИКАКИХ услий по исправлению ситуации.
Свежий отзыв:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10132671/

Я 9.02.2018 не получила деньги в банкомате,а со счета списали.На мою претензию сказали нет,деньги не получите.
nasty981  (nasty981)
#
Кто из Ростова -на -Дону? Давайте объединяться и идти коллективно в полицию и прокуратуру с нашей проблемой.Может шансов будет больше.(банкомат втб 24 снял деньги со счета,но не выдал)
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