ВТБ24: Клиенты теряют деньги в банкоматах

Банкоматы ВТБ24 содержат ошибку в алгоритме работы.
В результате, клиенты теряют деньги.
Банк ВТБ24 несет имиджевые потери, материальные перекладывает на клиентов.
В чем суть алгоритмической ошибки:
При снятии денег между выдачей карты клиенту и выдачей наличности заложена временнАя задержка.
Иногда задержка настолько большая (1-2 минуты), что клиент расценивает её как неудачное завершение операции.
Т.е. Клиент получает карту, ждет 10-15-20 секунд у затихшего банкомата - решает, что операция закончилась неудачно и уходит.
В это время банкомат просыпается и выдает наличку, по-сути, первому попавшемуся.
От чего зависит длительность этой задержки?
Возможно, от загруженности сервера (если АТМ после выдачи карты клиенту обращается к серверу).
Клиент пишет претензию в службу поддержки.
ВТБ24 выдает ответ: "согласно бортовому журналу, деньги выданы банкоматом".
В возмещении средств, отказывают.
На мой взгляд, подобный алгоритм работы банкоматов ВТБ24 вводит в заблуждение клиентов.
ИТОГ: клиенты теряют деньги, ВТБ24 не признает за собой ошибки. А народный рейтинг усыпан описаниями подобных случаев.
Случаи с подробным описанием
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10097638/
Комментарии 5
Прошло полгода с момента, когда я лично потерял деньги в банкомате ВТБ24.
И вот вижу периодически отзывы в НР о подобных ситуациях.
Т.е. банк НЕ предпринял НИКАКИХ услий по исправлению ситуации.
Свежий отзыв:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10132671/
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Отпр.
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http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10137050/
"Все банально. Банкомат съел 95 тыс. На счёт не зачислил и через полчаса отдал их другому клиенту. Дяденька оказался честным и сдал их в банк. Но мне деньги конечно не отдали и отправили 15 дней рабочих загорать. "
UPD
Прошло полгода с момента, когда я лично потерял деньги в банкомате ВТБ24.
И вот вижу периодически отзывы в НР о подобных ситуациях.
Т.е. банк НЕ предпринял НИКАКИХ услий по исправлению ситуации.
Свежий отзыв:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10132671/
Я 9.02.2018 не получила деньги в банкомате,а со счета списали.На мою претензию сказали нет,деньги не получите.