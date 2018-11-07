Периодически критикую разных брокеров, банки, Московскую Биржу и Центробанк за то, что они ставят своей целью заработать деньги любой ценой, не думая об интересах клиента от слова СОВСЕМ.Это понятно, каждый хочет заработать, а в России фондовый рынок пока еще только встает на ноги и набирает обороты. Но есть категория финансовых учреждений, которая даст фору абсолютно всем.Они переплюнули всех в своем неприкрытом желании получить прибыль любой ценой. И более того, под прикрытием Центробанка и дальше продолжают откровенно грабить население страны. Причем лобби это индустрии настолько сильно, что условия ограбления становится всё хуже для населения и лучше инициаторов изменений.Кто же эти мощные финансовые воротилы, пользующиеся финансовой безграмотностью населения?Это страховые компании. Нет, не подумайте, что я против страховых компаний и их продуктов в принципе. НЕТ!Страхование нужно. Например, ОСАГО. ДА, не безгрешно, но нужно. Кто-то хочет застраховать имущество и автомобиль, пожалуйста!Но немного отойдя от темы, скажу что страхование невыгодно впринципе, когда сядешь и пересчитаешь на бумаге. Очень в редких случаях, оно выгодно. Но речь не об этом. Пусть работают. Но когда страховые компании лезут на поляну инвестирования, открывается вся их грабительская сущность во всей красе.Забегая вперед, открываю слайд с бесплатного вебинара от 30 октября:Именно так, купив этот продукт (инвестиционное страхование жизни) вы останетесь без денег. Это не эмоциональное высказывание, а просто факт.В прошлых статьях описывал ситуацию, но даже сейчас перечитывая их, волосы становятся дыбом:- людям обещают инструменты, надежные, как депозит, но с доходностью гораздо выше.Из-за этого «Банк России в среду впервые публично предупредил о завышенности ожиданий держателей полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)»- средний чек огромен и откат тоже впечатляет"Средний чек" полиса ИСЖ, по данным Всероссийского союза страховщиков, составляет 300 тыс. руб., при этом до 50-70% от этой суммы, по данным участников рынка, отходит банку как комиссия- основные продавцы продуктов СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ являются БАНКИв 99% случаев агентами по продажам таких продуктов являются банки.Таким образом, введение в заблуждении горе-инвесторов дошло до ЦБ виде жалоб, и ЦБ решил серьезно разобраться:"Им говорились такие слова, что у них создавалось впечатление, что они покупают застрахованные в АСВ (Агентство по страхованию вкладов - прим. ред.) депозиты в банках", - сказал первый зампред. Это связано с тем, что не все продавцы сами точно понимают, что они продают, считает Швецов. "Они как-то это продают, научились говорить какие-то слова, чтобы купили, но при этом есть сомнения в их квалификации", - сказал он.Регулятор предупреждает, что возможное разочарование клиентов итогами инвестирования может «заморозить» этот сегмент рынка.Источник здесь. Это было более года назад.О том, как происходил весь ужас на практике, хорошо описала моя читательница.И ЦБ решил зарегулировать данную отрасль и пригрозил даже ее закрыть. Что же из этого вышло?Вышло, как обычно – жуткий ад и трэш в одном флаконе. Причем самый худший вариант из всех возможных.Регулирование инвестиционных советников вступают в декабре 2018 года. По факту туда допустят в 99% случаях тех же специалистов страховых, банковских и брокерских компаний, что и раньше, только теперь у них будет лицензия. Официальные мошенники с лицензией. Условия для получения этой лицензии по сути запретительные для всех остальных. Подробности в следующей статье.А вот, изменилась ли ситуация в отрасли следует почитать замечательный документ по своей откровенности с шокирующим содержанием и банальным названием «ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ, 1 квартал 2018». Он настолько восхитителен, что его нужно только цитировать, чтобы не испортить впечатление от прочитанного.Итак, сядьте поудобнее, интересное начинается:В структуре сегмента страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном до‑ходе страховщика за год укрепило позиции: по итогам I квартала 2018 г. на него приходится 72,1% взносов в сегменте, что на 5,6 п.п. выше значения прошлого года. Заметное увеличение доли этого вида произошло благодаря высокому темпу прироста взносов (+67,0%).Несмотря на все заявления «разобраться» инвестиционное страхование бурно расцветает (прирост 67% за 2017 год) и доминирует (72,1%) среди остальных. Еще раз, страховые компании живут в основном именно на этом продукте, а не других.Для наглядности:Банки выступают основным каналом продаж договоров страхования жизни, что обеспечивает им дополнительный безрисковый доход за счет комиссионного вознаграждения. Так, посредством кредитных организаций было реализовано 89,9% совокупного объема взносов по страхованию жизни и 87,2% объема взносов по страхованию жизни заемщика. Вознаграждение кредитным организациям составило 14,8% (12,2 млрд руб.) от совокупных взносов по страхованию жизни, привлеченных с помощью банков, и достигло 40,0% (3,6 млрд руб.) от взносов по страхованию жизни заемщика.Это и есть тот самый пресловутый экономический экстаз:банки заманивают клиентуру страховым компаниям за огромные откаты. А чтобы их отбить клиентам предлагают невыгодные для них (клиентов) инвестиционные продукты. А если клиент надумает бежать, то просто потеряет почти всю вложенную сумму из-за штрафных санкций.А дальше официальная расписка ЦБ открытым текстом о том, что творится в отрасли с его ведома:Кроме того, со стороны клиентов банка сохраняется интерес к новому для них продукту с ожидаемой доходностью выше, чем по депозитам. Недостаточная осведомленность потребителей об условиях страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, явившаяся следствием мисселинга, и формирование завышенных ожиданий относительно уровня доходности по такому продукту могут привести к неудовлетворенности потребителей результатами, отказу от перезаключения договора на новый срок, что способно оказать негативное влияние на объемные показатели рынка в будущем. Вопросы повышения прозрачности страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, в том числе посредством установления правил раскрытия информации о продукте, находятся в зоне особого внимания Банка России.«Мисселинг». Какое красивое американское слово использовали вместо русского «обман». Мисселинг произошел… Человек пришел в банк продлить или открыть депозит, а ушел без денег. Просто мисселинг.В связи с тем, что инвестиционное страхование жизни самый выгодный продукт (и практически единственный прибыльный) для страховых компаний, они не отступятся. А будут наступать и дальше. Оно и видно как:В разрезе страхования жизни наибольшая средняя премия отмечается в страховании жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (516,0 тыс. руб.), увеличившаяся за год на 151,5 тыс. рублей.Не думаю, что думающему и умеющему критически мыслить человеку надо еще что-то объяснять про данный продукт «инвестирования» от страховых компаний.Обо всех остальных поговорим и еще о многом и интересном слушайте на бесплатном вебинаре30 октября в 19:00 «КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ? АКТИВНО VS. ПАССИВНО»Источник Walletinvestments.ruP.S. Update после вебинара.Центробанк России выпустил пресс-релиз 30 октября (в день выхода вебинара) об ужасах ИСЖ, а Ведомости подробно расписали весь ужас, выражающийся в доходности этого инструмента.Слайд из вебинара2,4% годовых вас вдохновляет?