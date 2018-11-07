В предыдущей статье подробно описал процесс «мисселинга» или о том, как банки и страховые компании обманывает доверчивых и финансово неграмотных граждан.
Факт обмана долго не скроешь, и когда обманутые люди стали жаловаться в ЦБ (надзорный орган для всех финансовых институтов и страховых компаний в том числе), Банк России произвел следующие шаги:
- оставил ситуацию, как есть (страховым же как-то надо зарабатывать),
- зарегулировал рынок финансовых консультантов.
Ситуация с регулированием рынка так и осталась в плачевном состоянии, только страховые и банки зарабатывают еще больше (премии растут).
20 декабря 2017 года вступают в силу поправки о финансовых советниках.
Это закон протолкнули банки, брокеры и страховые компании для себя. Чтобы убрать всех конкурентов и стать мошенниками с лицензией. Когда те же самые люди в банках только теперь с лицензией будут продавать вам те же самые (их) продукты. Всех остальных предадут анафеме и объявят вне закона.
Но кроме представителей финансовой отрасли есть еще и компании и индивидуальные предприниматели, называющие себя независимыми инвестиционными консультантами / советниками. Почему только называющими себя «независимыми», а не являющиеся ими по сути?
Потому что убедился в этом не недавней конференции инвестиционных консультантов, где всё сказали открытым текстом.
А теперь обо всём поподробнее.
Конференция длилась 5 дней, и первый день был посвящен законодательным изменениям в данной отрасли. В первый день выступающие сокрушались тем, что банки и брокеры написали законодательство под себя и советникам удалось в последний момент вписаться в эту неравную битву. Требования очень серьезные (на тот момент до конца не были определены), но для старожил отрасли подъемные. Для новичков же вход закрыт.
Но старожилы (с опытом более 10 лет) проблема лицензирования была неосновной… Основная проблема заключалась в том, что им может не удастся называться НЕЗАВИСИМЫМИ советниками, если применять законодательство вплоть до буквы. Большая часть презентации сводилась к тому, как обойти это требование, а именно предупредить клиента о конфликте интересов (откатах от страховых компаний), но при этом, чтобы клиент ничего не понял.
Настоящий шок от всего происходящего можно выразить всего в двух фразах:
«Я уже более 10 лет в сфере персонального инвестиционного консультирования…»,
«Мы все прекрасно понимаем, что на одни инвестиционные советы и консультации не прожить…»
И еще «применение законодательства в текущем варианте не позволит называться независимым советником». Но скажу сразу, что выход найден, и как обойти запрет. А вы сомневались?
Следующий выступающий подтвердил данный тезис.
«Если вам хорошо платят за консультации, то нет необходимости впаривать продукты. Но пока в России не готовы хорошо платить за консультации».
Здесь стоит расшифровать понятие «продукты». Инвестиционные консультанты не рекламируют структурные продукты российских банков и страховых компаний. Банки прекрасно обходятся сами. Поэтому консультантам приходится рекламировать иностранные страховые продукты под названием «unit-linked».
Если честно, думал, что этим занимаются далеко не все, и в арсенале консультантов имеются множество других продуктов. Какой же наивный оказался…
В реалии оказалось, что 99% консультантов предлагают один единственный продукт иностранных страховых компаний «unit-linked». Сначала я не поверил этому. Но когда несколько дней презентаций были посвящены именно продуктам страховых компаний, а также методам привлечения клиентов, то последние сомнения рассеялись.
Но меня не оставляло любопытство и мучил один вопрос: «Сколько зарабатывают консультанты на unit-linked, если они его все поголовно рекламируют?».
В последний день узнал ответ на этот вопрос и в какой-то момент пожалел об этом. Услышать такое, я не был готов ни тогда, ни сейчас.
Первая вводная:
«Средний консультант зарабатывает не меньше 200.000 руб.» или называется «Почувствуй себя нищебродом».
Далее «Один час консультации стоит 4000-5000 руб. час., а средняя консультация длится 2 часа».
Интересно, как можно клиенту рассказать всё о финансах за 2 часа? У меня уходит 16 часов на вебинарах + множество постов, презентации и закрытых материалов.
Учитывая, что это в основном личная консультация в каком-либо физическом месте, а многие ведут блоги, то ребята должны пахать серьезно. Практически каждый день и по 2 встречи, чтобы заработать больше 200.000 рублей. По 20 встреч в месяц минимум.
Но моя математика рухнула после слайда с обычным заработком инвестиционного советника
«6 клиентов = минимум 5.000$».
Вопрос откуда такие деньги, если за консультацию от клиента инвестиционный советник получает всего 10.000 – 12.000 руб.?
Очень просто!
Unit-linked!
Вся программа зарубежной инвестиционной компании рассчитана в валюте. И основной заработок в виде отката от страховой (причем сразу) получает инвестиционный консультант за продажу их продукта.
Таким образом, клиент думает, что платит советнику всего 10.000 рублей, а по факту более 835$.
Это называется «сопровождение». Вот так «сопровождают» советники своих клиентов.
Подскажите, много либо было клиентов у инвестиционных советников, если они выставляли гонорар в 55.000 рублей за свои консультации и не впаривали продукты?
Чувствую гораздо меньше, чем сейчас.
Но это еще полбеды. Помимо того, что инвестиционные советники скрыто навариваются но своих клиентах, но они предлагают своим клиентам крайне невыгодные инструменты и сознательно не говорят о действительно полезных и нужных инвесторам.
Вот в кратче, что происходит в отрасли «инвестиционных советников» и ее регулировании. Либо банки и ИСЖ, либо НЕЗАВИСИМЫЕ инвестиционные впариватели с unit-linked.
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