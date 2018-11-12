О моей любви к спекулянтам знает, каждый мои читатель.
И дело не в том, что у меня к ним личная неприязнь или зависть, а в том, что я люблю результат. Всегда работаю на результат и советую это всем. В противном случае – это просто хобби и очень дорогое.
Статистика (не я) против спекулянтов.
95% трейдеров теряют деньги.
Это мировая практика, которую много раз подтверждал в российских реалиях:
Слайд из последнего бесплатного вебинара с подборкой материалов разборов полетов спекулянтов. Благо в нашей стране источников много и пока не предвидится их сокращение. Так что, скоро одного слайда не хватит).
Есть даже самый известный форум для них Smart-lab. Захожу на него редко. Информации полезной никакой, только в очередной раз удивится результатам игроманов.
В отличие от тех ребят, которые интенсивно рекламируют свои услуги и курсы по успешной торговле и созданию портфеля с 20% доходностью, картинками на островах и горой денег на заднем фоне, простые участники не стесняются выкладывать свои результаты.
И вот один из них: (пост шикарен сам по себе. Поэтому комментарии после. Выдержки из поста)
иГРЫрАЗУМа2018.7
Участники нашего опционного забега продолжают сливаться. Кто-то аккуратно по чуть-чуть, кто-то мощными скачками в бездну.
Эквити ничего нового не сулят:
Табличка итогов совсем не дурманит мозг потенциального инвестора:
Рынок был для трендовиков грустным снова:
Расскажу про себя в деталях как и почему я сливаю. На этот раз крайняя сделка той самой свежей свежести.
Моя эквити:
Мой трейд в опционе:
Итак, репликация направленной сделки от трендовой системы в опционе состоялась точно. Считаем. На текущий момент линейная система заработала +350 п или +0,3%. Через колл я получил убыток в -440 п или -0,4% (относительно БА). Комментарии излишне. При таком рынке через опционы я буду лить непрерывно (еще и с учетом спрэдов). Конечно, случись 9 апреля или 3 марта, я возьму через опцион хорошую прибыль… но, скорее всего, к этому времени деньжат уже не останется вовсе.
Конечно, напрашивается вывод о том, что надо недельки продавать. Но! Как продавать? Надо считать. Это раз. И два. Как их продавать без ДХ? Не стоит. Значит, опять надо считать.
Всем добра:)
Хотя комментарии здесь излишне, но все же рискну.
На первом графике видим краткосрочный всплеск доходности у двух участников (у одного сильный, у второго не очень). Обычно этот промежуток времени и показывают ушлые спекулянты, занимающиеся «управление капиталов». Вторую часть картины они предпочитают не показывать.
А вторая часть просто … обычная картина. С начальным капиталом остался только один участник, и то с небольшим убытком, если быть точным. Остальные в глубоком минусе, а 50% участников (5 из 10) уже досрочно слили свой депозит в 0.
А теперь посмотрите на период времени! С 13 сентября по 01 ноября. То есть за 1,5 месяца слить все деньги. Причем размер счета здесь не важен. Хоть миллион, хоть 10.000 рублей.
А всё почему? «Рынок был грустным».
Это не рынок, это отсутствие мозгов. Рынок, как был на своих уровнях +/- 5%, так и остался, только смыл «любителей халявы». Далее 2 графика под названием «правда жизни спекулянта или как сливать деньги».
После таких результатов, стоило ожидать выводов: «Наигрался в спекуляции, больше не буду», но нет «напрашивается вывод о том, что надо недельки продавать. Но! Как продавать? Надо считать. Это раз. И два. Как их продавать без ДХ? Не стоит. Значит, опять надо считать».
Министр иностранных дел Сергей Лавров на этот случай имеет всем известное выражение.
На мой взгляд, лучше не сказать.
Но! Я оптимист и верю, что ситуация со спекулянтами потихоньку будет исправляться.
Почему?
Узнаете в следующий раз.
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