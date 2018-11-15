Если вы хоть как-то связаны с финансовым рынком в России (а, иначе, зачем вы читаете этот блог?), кроме депозита в банке, то вы должны посмотреть это видео.
Потому что речь идет именно о тех людях, к которых вы будете обращаться за советом и консультацией по любым финансовым вопросам и консультациям. Это те люди, с которыми вы будете непосредственно контактировать или отдавать капитал в управление. И именно поэтому стоит послушать, что они говорят не ВАМ, а между собой, когда их прижали к стенке законодательством в финансовой сфере.
Еще недавно нелестно отзывался о том, что услышал на конференции инвестиционных советников. Многим показалось, что это неправда и такого быть не может. Доказать обратное могу (есть презентации и видео), но по понятным причинам не имею право разглашать информацию закрытой конференции. Но этого не надо.
Есть открытое видео с саморазоблачением!
Представляю вашему вниманию видео с конференции НАУФОР под названием «Финансовое консультирование: создание новой индустрии», которая прошла 9 ноября 2018 года.
Смотреть надо не все видео, а самое «сладкое» под названием
«Независимые» консультанты: формализуем правила игры.
Вся прелесть и ирония начинается еще до просмотра этого видео в самом названии слова «Независимые» - взято в кавычки. Это очень тонкий троллинг консультантов от НАУФОР. Этот неприкрытый троллинг (и разоблачение!) можно увидеть в самом видео.
Хотя видео длится 1 час 22 минуты, его стоит смотреть до последней секунды.
Понимаю, что для многих эта затея утопична, поэтому предлагаю следующий лайфхак, как эту драму превратить в комедию. Представьте, что все спикеры на этой панели – правительство, и обсуждают тему «Борьба с коррупцией».
Термин «независимые инвестиционные советники» заменить на честные люди и борцы с коррупцией. Термин «агент» заменить на коррупционер, «агентские комиссии» и «комиссии» – откаты. И тогда вся эта дискуссия, с первого взгляда кажущаяся неимоверно скучной, заиграет совсем другими красками.
Ссылка на Youtube
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Надеюсь, вы посмотрели видео.
И как вам переделанные фразы:
«Стоит ли о борцах коррупции говорить?»
«Андрей, у вас в Лиге прямо все честные борцы с коррупцией?
-Нет, только формально. И с этим словом надо что-то делать. Ориентироваться на них бессмысленно»
«А нужны ли борьцы с коррупцией вообще?»
«С клиентом нужно быть полностью прозрачным и показывать откаты. Скрывать их размер - плохо».
«Вы всё говорите борцы с коррупцией, борцы. А если посмотреть на нормативные документы ЦБ, то и борцов то нет. Все откатчики».
Разбирать буду только несколько фрагментов:
Шильников Евгений из Anderida Financial Group говорил правильные вещи, но пока находится по ту сторону зла (откатчик на агентской схеме).
Доволен текущим законом по одной простой причине он в связке с другими брокерами и НАУФОР
проводит зачистку рынка с одной целью – подмять рынок инвестиционного консалтинга под себя (чтобы впаривать свои продукты) и избавить от мелких игроков.
На 17:55 прозвучал вопрос, который вскрыл всю подноготную конференции и саму суть НАУФОР:
Вопрос модератора Андреевой Екатерины (представитель НАУФОР) Вагизову Игорю «Мы говорим независимые советники, независимые. А если посмотреть нормативные документы Банка России, то прямо скажем независимых советников не очень много.
А НАДО ЛИ ЭТО ВООБЩЕ?»
Вагизов Игорь, как и все продавцы, прекрасно отшутился. Ведь он же агент Атона. И как он будет свидетельствовать против себя. Это было ожидаемо и ничего нового, но вот потом произошло за гранью добра и зла:
Его Фантастический Перл на 1:05:30 «Решение иногда нужно принять в течение 5-10 минут, но клиент не всегда может быстро принять решение или подтвердить. Иначе это разрушит портфель или часть его прибыли»
И после таких слов не выгнали с конференции, и он называет себя инвестиционный советник?
Нет, все молча кивали.
«5 минут и ваш портфель разрушен» Пусть использует, как девиз своей компании.
C 29:00 выступает Андрей Паранич, представитель Лиги НЛНИС – слушать обязательно!
Это, можно сказать, представитель малого бизнеса и независимых консультантов в России!
Вскрывает всю подноготную для чего и кого писался этот закон.
В ходе дискуссии только Андрей высказал претензии к новому закону. Все остальные были довольны (еще бы, они же его и лоббируют).
Андреева Екатерина парирует полемику и задает вопрос: «Для кого это проблема? Кто такой небольшой участник?»
Он ответил про контроллеров и записи разговоров, которые затратны для частных советников. Но не для остальных господ, дающих рекомендации людям с капиталом от полумиллиона долларов.
Екатерина постоянно нападала на Алексея, апеллируя к западным стандартам. Но сравнивать западные стандарты и российские нужно ТОЛЬКО в том, случае, когда количество участников на рынке будет сопоставимо.
На Западе более 40% экономически активного населения присутствует на рынке, в России же около 1%. Или как я называю статистическая погрешность. Если проводить аналогию. Нельзя вводить мировые рекорды в школе! Им нужны совсем другие нормативы. Пока же ЦБ ставит планку на уровне рекордов, если не мировых, то российских для каждого школьника в стране.
Но Екатерина, проигрывая дебаты, применила свой козырь. «Поговорим по поводу независимости. У тебя Лига Независимых Советников. Они прямо все НЕЗАВИСИМЫЕ?» Заулыбалась, понимая, что выиграла.
35:10 Ответ Андрея «Мы вынуждены что-то с этим словом сделать в названии (про независимые). Независимые не в смысле закона, а просто сотрудники – не финансовых компаний. Это не значит не иметь контрактов с фин.компаниями.
В классическом смысле независимых советников в России очень-очень мало. Ориентироваться на них бессмысленно.»
Если вам впаривают продукты не сотрудники компании, а их «независимый» агент по продаже, от этого что-то меняется? Вся независимость лиги развалилась прямо на глазах, а скоро и в названии. Очень жаль.
Обвинять его лично в чем-то трудно. 99% советников сидят на откатах/комиссиях и по другому не выжить.
Но вместо того, чтобы возглавить движение действительно независимых советников и сделать новую индустрию в стране, прекратить открытый и скрытый обман инвесторов и быть первым в этом деле. Лига просто поменяет название, 99% советников, как впаривали продукты российских компаний, так и будут.
ВОТ ПОЧЕМУ В СТРАНЕ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ВСЕ СТАРАЮТСЯ ВПАРИТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ И ОБОДРАТЬ НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ, А НЕ ИСПРАВИТЬСЯ И ПРЕДЛОЖИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
Все эти люди отдаляют вас от вашей цели. Ведь их работа получить комиссии в открытом или скрытом виде. А как влияют комиссии на доходность читайте здесь.
Шишлянникова Ольга Юрьевна, Банк России, начальник департамента рынка ценных бумаг выразила мнение «Робоэдвайзинг – это будущее!»
Верно, но только те робоэдвайзеры, которые существуют в России – это черный ящик с огромными проблемами. В цифрах распишу немного позже. Но даже на конференции приводили примеры.
1:00:30 «Закон не может решить проблему финансовых продаж (читайте откатов)»
Далее расписка в беспомощности закона о советниках, если мы что-то запретим вам (советникам), то не значит, что банки или брокеры будут выполнять это требование. Ведь они не подпадают под действие закона.
Тоже самое, подтвердила и в ответе на последний вопрос на 01:20:00: «Советников прижать можем и легко, а банки – нет.»
Какой вывод напрашивается после всего увиденного?
Не спрашивайте врача, какое лекарство вам нужно, если у него подписан контракт с компанией, предлагающей самый дорогой аналог.
Такие, как я, предлагающий комплексное понимание рынка и не сидящий на откатах от брокеров, банков и страховых (fee only) в индустрии не нужны. В самой индустрии их нет.
Вернее «их очень-очень мало. Ориентироваться на них бессмысленно.»
Хотите повысить финансовую грамотность? Хотите разобраться в закономерностях функционирования рынка? Хотите узнать преимущества и недостатки всех инструментов на рынке? Узнать, как правильно составлять портфель на основе своих целей? Хотите узнать, что делать при падениях на рынке?
Х… вам! Купите ТО, что вам втюхивает НЕЗАВИСИМЫЕ советники.
Это всё, что нужно знать об инвестиционных советниках в России.
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