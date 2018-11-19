Легко потерпеть неудачу в личных финансах
Существует много беспокойства, связанного с инвестированием.
Большинство людей думают, что они выше остальных в среднем по интеллекту, статусу отношений и профессиональным достижениям. Ученые, занимающие изучением социального поведения человека, называют это «иллюзорным превосходством». Мой бизнес-партнер Скотт Пуриц нашел ту область, где даже люди с более высоким уровнем жизни, объективно умные, богатые, успешные профессионалы, похоже, машут белым флагом и признают, что не понимают этих вещей – деньги и инвестиции.
«Одной из самых шокирующих вещей является низкая финансовая грамотность всей нашей культуры, – сказал Пуриц в Washington Post. «Это не зависит от образования. Доктора, магистры МВА, руководители компаний невероятно компетентны во всем, что они делают. Но когда дело доходит до инвестиций, вы сталкиваетесь с этим котлом в основном негативных эмоций, смущения, разочарования, вины. Это приводит к параличу».
Звучит знакомо? Если да, не беспокойтесь. Вы не одни. По данным FINRA, отраслевого регулятора, который контролирует биржевых маклеров, две трети американцев не могут пройти тест на финансовую грамотность с пятью вопросами.
И это потому, что основы финансов скучны и так агрессивны. Чтобы понять азы грамотности, вам нужно понять взаимодействие денег и времени, и это довольно сложно сделать людям. И деньги, и время - это абстракции. Выяснить, как они соотносятся, является реальной проблемой.
Как объясняет Скотт, результатом является то, что даже люди с более высоким образованием и профессиональным успехом могут потерпеть неудачу при создании семейного капитала. И, что интересно, они терпят неудачу двумя разными способами.
Уличное образование
Одна группа заявляет, что они не понимают деньги и делегируют ответственность профессионалам. Они поручают свои дела «денежному парню», который, похоже, способен инвестировать их сбережения и может позволить инвесторам просто забыть об этом в течение нескольких десятилетий.
Вторая группа становится немного более образованной, но в основном это уличное образование. Они открывают торговый счет, вкладывают несколько тысяч баксов и начинают охоту за горячими акциями.
Может быть, неофит-трейдер зарабатывает немного денег или, может быть, проигрывает немного, но он обычно получает удар от рынка или остается один на один с ним, покупая и продавая самостоятельно без какой-либо помощи.
Оба подхода чрезвычайно рискованны по разным причинам.
Первая группа, отказавшись от ответственности за свои собственные деньги, может стать жертвой мошенничества. Так происходит все время. Часто, однако, они получают достаточно хорошую инвестиционную помощь, но платят очень высокие комиссионные за то, что, как оказалось, являются средними долгосрочными доходами.
Сборы, конечно же, абсолютно поглощают эти доходы. Типичный инвестор платит 1% за консультацию по инвестициям и еще 1% в виде сборов за паевые инвестиционные фонды, купленные на их имя.
Результат: от одной трети до половины прибыли инвесторов поглощаются гонорарами. «Денежные парни» берут на себя нулевой риск (это не их деньги, а ваши), но, тем не менее, получают огромную прибыль.
Вторая группа, ободренные трейдеры, также могут стать жертвой мошенничества. Дешевые акции второго эшелона, неликвидные инвестиции и стратегии с высоким уровнем заемных средств - всего лишь несколько примеров.
Однако, в основном, трейдеры-любители становятся жертвами эффекта DALBAR, названного в пользу исследовательской фирмы, которая отслеживает, насколько сильно отдельные инвесторы с течением времени показывают результаты хуже рынка акций.
Это происходит потому, что мелкий инвестор считает, что знает, что он делает. Таким образом, совершают много покупок и продаж.
Сладкое место
Дополнительные усилия редко окупаются. За 20 лет, закончившихся в 2017 году, S&P 500 - широкий индекс крупных акций США показал среднегодовую доходность в 7,2%. Эта доходность позволяет удваивать капитал каждые 10 лет.
В противоположность этому, DALBAR показывает, что средний индивидуальный инвестор получил доходность всего в 2,6%. По этой ставке требуется 30 лет, чтобы удвоить остаток на инвестиционном счете.
Учитывая риски, что на самом деле делают умные богатые люди?
Ключом к ответу должно быть снижение ваших затрат, быть последовательным в вашем инвестиционном процессе и, конечно же, экономить достаточно, чтобы создать начальный капитал в первую очередь. Если вы справитесь с этим, есть промежуточная точка между тем, чтобы ничего не делать и делать слишком много.
Сладкое место - это то, что мы называем «индексацией портфеля», формой недорогого управления портфелем, которая использует склонность фондового рынка к росту с течением времени и позволяет показать магию сложного процента во всей красе.
Заключительная часть головоломки заключается в том, чтобы избежать эмоционального риска, вероятность того, что вы станете продавать, когда акции упадут. Для многих людей решение обратиться к бесконфликтному финансовому консультанту является выходом из ситуации.
«Наши менеджеры по общению с клиентами - финансовые терапевты», - сказал Скотт в Post. «Им нужно быть чуткими. Люди очень эмоциональны, когда речь идет о деньгах».
Действительно, так и есть. Но есть ответ, который позволяет воспитать себя в том, как инвестировать с учетом риска в реальном мире.
Через некоторое время вы примиритесь с этим процессом, чтобы признать, что ровный киль способствует плавному ходу, независимо от того, с какой стороны дует ветер.
Источник: Митч Тучман. Marketwatch
Перевод: Walletinvestments.ru
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