Я заметил тенденцию в финансовых СМИ говорить о том, что активно управляемые фонды не опережают рынок с учетом их комиссий, как будто это то, что мы только недавно обнаружили. Фактически, для тех, кто был готов искать доказательства, основанные на реальных данных, были доступны уже очень давно.Вы могли бы утверждать, что этот процесс начал французский математик Луи Башелье. В своей докторской диссертации 1900 года «Теория спекуляций» Башелье продемонстрировал, что цены акций движутся таким случайным образом, что «математическое ожидание спекулянта равно нулю».Однако, именно американец по имени Альфред Коулз III был первым человеком, который измерил эффективность биржевых прогнозистов эмпирически.Alfred Cowles IIIРожденный в Чикаго и 1891 году и получивший образование в Йельском университете, Коулз стал успешным бизнесменом. Но его истинныой страстью были экономика и статистика. Один вопрос, в частности, занимал его ум - можно ли победить фондовый рынок? - и в 1927 году он решил найти ответ.