Ваша самая большая инвестиционная ошибка - это отказ от подготовки к провалу

Книга Майкла Батника «Большие ошибки» подчеркивает, что вы можете извлечь из уроков инвестирования великих, включая Бенджамина Грэма, Уоррена Баффета, Стэнли Дракенмиллера и других

Лучшие инвесторы такие же, как вы и я.

Они становятся жадными. Время от времени они слишком самоуверенны. Они боятся упустить шанс.

Мы все имеем дело с теми же эмоциональными проблемами, когда на карту поставлены наши с трудом заработанные деньги. Вот почему я хотел написать книгу, которая помещает эти переживания в контекст. Ошибки будут. Это неотъемлемая часть инвестиций.

Фондовый рынок является благодатной почвой для ошибок, поэтому у вас должен быть план действий для борьбы с паршивыми инвестициями.

Нет правильного способа инвестирования. Что один инвестор рассматривает как ошибку, другой может рассматриваться как правило. Какими бы ни были уникальные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь на этом пути, важно то, что вы принимаете их в движении и не носите их с собой. Ощущение опыта может затруднить работу с неотъемлемо неопределенным будущим, даже если оно уже реализовалось.

Большинство паршивых инвестиций, которые я выделил в книге, не были вызваны неспособностью точно предсказать будущие денежные потоки. Это не просчеты в электронных таблицах. Скорее, это был отказ от неудачи. Фондовый рынок является благодатной почвой для ошибок, поэтому у вас должен быть план действий для борьбы с плохими инвестициями.

Важная вещь об инвестировании ошибок заключается в том, что вам нужно избегать катастрофических. Осознание рисков с любой стратегией, которую вы выбираете, имеет первостепенное значение.

Так, например:

• Если вы спекулируете, ограничите свои потери и рискуйте первоначальными инвестициями небольших размеров.

• Если вы покупаете индексные фонды, будьте готовы к периодическому снижению на 20% и более.

• Если вы выбираете активно управляемые паевые инвестиционные фонды, будьте готовы к трем годам ниже рынка.

• Если вы выбираете акции, знайте, что большинство из них не в состоянии победить свой индекс.

Все это нужно принять и решить, прежде чем вы нажмете спусковой крючок, а не когда вы уже чувствуете давление.

В книге «Большие ошибки: лучшие инвесторы и их худшие инвестиции», я рассказываю истории об инвестиционных трудностях одних из лучших инвесторов, которые когда-либо делали ставки на ценные бумаги.

Знаете ли вы следующие факты?

• Бенджамин Грэхем, отец стоимостного инвестирования, потерял 70% своих активов во время катастрофы 1929 года / Великой депрессии.

• Уоррен Баффетт, генеральный директор Berkshire Hathaway заплатил за компанию, которая больше не занимается бизнесом, эта ошибка сейчас оценивается 7 миллиардов долларов!

• Крис Сакка, венчурный капиталист, упустил возможность инвестировать в Dropbox, Airbnb и Snap SNAP,

• Стэнли Дракенмиллер, бывший менеджер хедж-фондов, который управлял деньгами Джорджа Сороса, купил акции технологических компаний, когда они приближались к их вершине.

Если Дракенмиллер боялся упустить шанс, мы должны быть очень осторожны с тем, как мы думаем о наших собственных способностях. Я сделал множество ошибок, которые описываю в конце книги.

Есть так много потенциальных инвестиционных ошибок, вы никогда не сможете избежать их всех. Фактически, успешное инвестирование - это обучение ошибкам и отсутствие необходимости учиться на одном и том же уроке в два раза.

Я узнал от великих инвесторов, что дисциплина и смирение столь же важны, как разумность и видение.



Источник MarketWatch Майкл Батник

Перевод walletinvestments.ru