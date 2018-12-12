Банки - это надежно?

Начну сразу с вопроса: Вы всё еще оптимисты?После моего поста про сланцевую нефть количество оптимистов резко поубавилось. А зря!Инвестор должен быть всегда оптимистичен. Почему же?Когда рынок растет, инвестор получает рост своего капитала, когда рынок падает, у инвестора появляется прекрасная возможность купить подешевевшие активы по бросовым ценам. Но это актуально только для настоящих инвесторов. Про спекулянтов молчу – они в 95% случаев проигрывают, хоть на растущем, хоть на падающем рынке. А вот про «депозитчиков» стоит поговорить отдельно.Не буду убеждать никого инвестировать, особенно любителей депозитов, коих 58% в стране. Ведь после поста про нефть многие депозитчики могут выложить козырь «А зачем инвестировать, когда скоро «все пропало»?».Этот козырь бьется тем, что акции выгоднее депозитов даже в кризис, только не в моменте, а за период. Подробнее здесь.Но у меня есть очень страшный график для большинства россиян, в основном депозитчиков, хотя и не только для них. Настолько страшный, что страшнее даже нефти (Что-то я полюбил страшные графики).Приверженцы депозитов могут парировать тем, что в любой кризис им в отличие от инвесторов ничего не грозит. Акции и облигации будут падать в стоимости, а депозиты надежны как скала. Ведь за ними стоит АСВ во главе с Центробанком.О том, что АСВ – это растущая финансовая пирамида писал не раз.Но ЦБ же проводит чистку в финансовой отрасли, а значит ее оздоровление. В последнее время отзывов все меньше, и отрасль должна пойти на поправку. Ведь так?Может быть, но у рейтингового агентства S&P немного другое мнение…Несмотря на то, что фондовые рынки (да и все остальные – долговые и недвижимости) стран ЕС, США, Японии и Австралии перегреты и готовы к дальнейшему падению, финансовое положение банковской отрасли играет огромную роль. От того в каком она состоянии зависит как будет протекать грядущий кризис болезненно или очень болезненно.Финансовое положение банковской отрасли в России самое плохое из рассматриваемых, как по самой отрасли так и по экономическому положению в стране. Если Китай, Индия, Бразилия и Италия находятся по шкале экономического риска близко к России, то баллам риска банковской отрасли России нет равных, к сожалению, в плохом смысле этого слова.Почему доверяю какому-то исследованию иностранного аудитора? Ведь ЦБ же виднее.В прошлый раз S&P не ошиблись:Далее пришла новость от 24 маяРейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг «ФК Открытие» с «BB-» до «B+» и подтвердило его краткосрочный рейтинг контрагента «B».24 мая 2017 года S&P понизило рейтинг «ФК Открытие», а в августе уже санировали его. Данный отчет S&P под названием «Приготовьтесь к большей волатильности» (очень красивое название к п…) вышло 3 декабря. Посмотрим, что будет в 2019 году. Правы они или нет?А для тех, кто сочувствует США, скажу, что их банковская отрасль одна из самых сильных в мире и имеет тенденцию к еще большему усилению. Не зря же, Уоррен Баффетт скупает акции американских банков. Уж он-то точно не смотрит отчеты агентств, а сам делает подробный анализ.Что насчет Великобритании? Ждут ли страну большие проблемы в случае жесткого выхода из ЕС? (пока к этому только идет, после срыва голосования в парламенте). Не беспокойтесь. Все банки туманного Альбиона прошли стресс-тесты удачно.Не кажется, ли вам странным, что страны, затевающие глобальные экономические проблемы, такие как торговые войны и санкции (США) и выход из ЕС (Великобритания) так хорошо подготовлены к любым будущим потрясениям?А мирные страны Китай, Россия и ЕС не очень готовы к кризису?Кажется, кошмар, ужас и трагедия. Но нет, наоборот, это позитивные новости для инвесторов.И напоследок, последний вопрос. Почему лучше быть инвестором, чем депозитчиком, если начнется новый мировой кризис и банкопад в России?