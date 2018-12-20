Конец года – это пора подведения итогов и построение планов на новый. «Эксперты» фондового рынка не исключение. И наоборот многие издания, даже далекие от финансов запрашивают «экспертов» рынка об их прогнозах на будущий год.
В России в основном спрашивают про курс доллара, а в США про фондовые индексы. Уже здесь понятно, кого и что больше волнует.
Для читателей моего блога такой вопрос бесполезен. Потому что они знают, что прогнозировать экономику, фондовый рынок и курс доллара бесполезно. Проще диверсифицировать портфель. А вот как, в каких пропорциях и каких активах – это уже настоящие вопросы, требующие знаний.
А пока для любителей прогнозов покажу очередную подборку эпик-фэйлов «экспертов фондового рынка» в стиле РУКА-ЛИЦО.
Начнем с самого первого исследования в истории по этому поводу:
ЧТО МЫ УЗНАЛИ ЗА 85 ЛЕТ? ТО, ЧТО ПРОГНОЗЫ НЕ РАБОТАЮТ
Рожденный в Чикаго и 1891 году и получивший образование в Йельском университете, Коулз стал успешным бизнесменом. Но его истинной страстью были экономика и статистика. Один вопрос, в частности, занимал его ум – можно ли победить фондовый рынок? – и в 1927 году он решил найти ответ.
Его выводы были опубликованы в 1933 году в журнале Econometrica в документе «Могут ли Рыночные Прогнозы Прогнозировать Фондовый рынок?» Финансовые учреждения, как он выяснил, показали годовую доходность, которая была на 1,20% хуже, чем DJIA; медиа-прогнозисты проиграли индексу на 4% в год. «Обзор этих тестов, – заключил он, – указывает на то, что наиболее успешных результатов очень мало, а если они есть, то можно ожидать, что это дело случайного шанса».
Источник: https://walletinvestments.ru/chto-my-uznali-za-85-let-to-chto-prognozy-ne-rabotayut/
Это было давно и неправда! Может воскликнуть читатель.
Тогда предлагаю свежую подборку американского финансового советника Майкла Блаватника, который проанализировал прогнозы экспертов на фондовом рынке с 2005 по 2018 годы:
УОЛЛ-СТРИТ НАСТРОЕНА ОПТИМИСТИЧНО НАСЧЕТ ФОНДОВОГО РЫНКА В 2019 ГОДУ, НО ВЫ НЕ СЛИШКОМ РАДУЙТЕСЬ
Вот посмотрите на различия между прогнозами и реалиями, со средним промахом в 10,7% за исследуемые годы:
Читайте подробнее здесь https://walletinvestments.ru/uoll-strit-nastroena-optimistichno-naschet-fondovogo-rynka-v-2019-godu-no-vy-ne-slishkom-radujtes/
Когда я вижу, что некоторые мои читатели скидывают ссылки на эти посты разным российским «гуру» и «экспертам», предсказывающим будущие цены по графикам из тех.анализа, эти «гуру» ожидаемо заявляют, что у них все работает, а у других нет.
Здесь комментарии излишне.
А теперь возьмем прямо «свежачок».
Касательно уходящего 2018 года есть 2 картинки, говорящие сами за себя.
От издания MarketWatch:
Средний показатель 2861, тогда как сейчас только около 2500. Только один прогноз был наиболее точен 2350. Подождем до конца года, может быть будет очень точным)
От издания Barrons, опубликованный мной 12 декабря 2017 года, как раз для этого случая:
Здесь полный провал. Ни одного рядом. Средний – 2 842,5, что совпадает с предыдущим раскладом в MarketWatch, только здесь представлены «эксперты» из других финансовых компаний.
Учитывая мнение 20 «экспертов» крупнейших финансовых компаний США можно констатировать, 19 из 20 ошиблись, ожидая повышение, а один угадал. Все ровно так, как и писал Коулз еще 85 лет назад . «Обзор этих тестов, – заключил он, – указывает на то, что наиболее успешных результатов очень мало, а если они есть, то можно ожидать, что это дело случайного шанса».
Если за 85 лет с развитием технологий ничего не изменилось, вы и дальше будете верить этим прогнозам?
Несмотря на вышеуказанный эпик-фэйл Barrons продолжает публиковать оптимистичные прогнозы на 2019 год (также, как и делали с 2005 года):
Все высокооплачиваемые «эксперты» ждут роста фондового рынка, точно так же, как и в 2008 году…
Почему так происходит? Почему провальные прогнозы до сих пор популярны и будут пользоваться спросом читайте в статье.
https://walletinvestments.ru/uoll-strit-nastroena-optimistichno-naschet-fondovogo-rynka-v-2019-godu-no-vy-ne-slishkom-radujtes/
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