2018 год закончился, а вместе с ними и новогодние праздники – пора подводить официальные финансовые итоги года. Забегая вперед, скажу, что итоги получились очень неожиданными (впрочем, как и всегда). А расширив выборку активов, увидите очень удивительную вещь.
Фондовые рынки США и России показали всю свою непредсказуемость во всей красе: оторванность от экономики и любых новостей.
Давайте вспомним события экономические и социальные события в России в 2018 году:
Год начался с ожидания санкций со стороны США. Их ждали в феврале, марте, но пришли 6 апреля и обрушились на компании РУСАЛ Олега Дерипаски и РЕНОВА Вексельберга. Международный рынок внешнего финансирования резко закрылся для всех российских компаний. Иностранные инвесторы начали продавать российские ОФЗ, курс доллара полез вверх. Добавьте к этому утверждение законов о повышении пенсионного возраста, повышения НДС и обрушение нефти в конце года. В общем, приятных новостей кроме игры российской сборной на чемпионате мира по футболу почти не было, зато негативных в экономике хоть отбавляй.
А что же фондовый рынок? + 19,1% (Индекс MCFTR) или отличный результат.
А в США что?
Рекордные прибыли компаний, рекордные байбеки своих акций, снижение налога на корпоративную прибыль и рекордную репатриацию ТНК денег в страну, снижение планки доходов для получения медицинской страховки для пенсионеров. Были и негативные – чехарда в политике Трампа, его экономические войны со всем миром. Но фондовому рынку это не мешало расти до октября.
А дальше… рынок откатился на 20%, что официально прекращает бычий рынок в США. И только устные интервенции Трампа и ребалансировку активов пенсионными фондами (купили подешевевшие акции и продали облигации) рынок закрылся в небольшом минусе хотя намечалась большая коррекция.
Итог: – 6,24% в долларах. Прерванный 10-летний полет рынка вверх. Чувствую, излишне писать, что ни один аналитик не прогнозировал спад фондового рынка США.
Но на этом неожиданности не заканчиваются.
Посмотрим результаты доходности фондовых рынков мира в местных валютах.
На первом месте Бразилия c результатом почти 15%, а на втором (!) Россия с результатом 12,3%. Здесь берется индекс IMOEX (без дивидендов). Разве не шикарный результат?
Серебро в мировом зачете!
Глядя на этот график, у меня возникает вопрос: в мире пока не говорят и не пишут о кризисе в экономике, тогда почему большинство фондовых рынок мира синхронно падают? Обычно нет такой корреляции, а здесь она очевидна.
Однако, если рассчитывать в «твердой валюте» – долларе, то результаты будут еще скромнее.
Только 2 рынка в мире показали «+»: ОАЭ и Саудовская Аравия. Весь мир кроме этих стран в «-». В этом есть вина самого доллара, который укрепляется в связи с поднятием ставки ФРС, но списать все проблемы на это не стоит. Видим опасный синхронный нырок рынков вниз. Ситуация с укреплением доллара настолько сложна, что следующий график заставит многих задуматься:
В 2018 году практически не было активов в мире, которые бы показали положительную доходность в долларах. 93% активов показали убыток.
Вот, что значит, поднятие ставки ФРС. Дальше больше…
А теперь вернемся к российским реалиям в рублях. Доходность различных активов в рублях за 2018 год:
В отличие от прошлогоднего рейтинга в этом я решил добавить информацию еще по двум драгоценным металлам: палладию и платине и не прогадал!
Палладий опередил ближайшего преследователя (могучего доллара) более чем в 2 раза. Конечно же, в росте доходности этого металла доллар сыграл прямую роль (котировки металла в мире проводится в $). Из-за двух волн девальваций доллар США ненамного опередил индекс «брутто» Московской Биржи. Несмотря на падение в долларом эквиваленте, американский фондовый рынок показал хороший результат +13% (спасибо девальвации).
А вот аутсайдеры рейтинга: гос.облигации и фондовый рынок Китая. Индексный Портфель «Домохозяйки» (45% MCFTR, 30% RGBITR, 20% золото, 5% серебро) показал хороший результат 13,5%. Международный портфель подвел Китай.
Более подробно о портфелях смотрите на вебинаре.
Но настоящие инвесторы знают, что смотреть на доходность за год бесполезно. Нужно учитывать долгосрочные реалии.
А теперь приготовьтесь, будет разрыв шаблона.
Палладий опять впереди всех и даже акций. Портфели показывают достойную доходность. Стоит ли бежать продавать всё и покупать палладий?
Ответ знают участники вебинаров.
P.S. 2003 год выбран, только потому что нет более ранних данных по индексам полной доходности.
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