Аттракцион неслыханной щедрости или на пути к революции в образовании инвесторов оказались читатели сайта Walletinvestments.ru с сегодняшнего дня.
Такого вы не найдете нигде кроме этого ресурса. Это уникальная возможность для всех россиян стать на путь процветания и грамотного инвестирования капитала: самый первый и самый важный шаг теперь доступен и бесплатен.
Первый шаг в мире грамотного инвестирования – это индивидуальный подбор портфеля согласно своему профилю: терпимости к риску и горизонту инвестирования.
Этот шаг начинается с тестов. Нельзя любому человеку советовать один и тот же портфель, не разобравшись, что ему нужно. Инвестирование – это сугубо личное и индивидуальное дело. Один шаблон для всех – это путь к провалу.
Каждая уважающая себя инвестиционная компания мира разработала такой тест и начинает любое общение с клиентом именно с него. Только потом переходят к следующему шагу, но никак не наоборот: начать с впихивания продуктов, которые не нужны клиенту.
Подобных тестов в России пока нет (адекватных), поэтому мне пришлось взять на вооружение тесты крупнейших инвестиционных компаний мира, основа бизнеса которых пассивное портфельное инвестирование.
Россиянам проходить их самостоятельно было затруднительно: английский язык со специфическими терминами, подсчет баллов, разные сайты и прочие моменты занимали много сил и времени.
Поэтому для своих пользователей я перевел их на русский язык и сделал в интерактивной форме. Но! До сегодняшнего дня они были закрыты и доступны только для проходящих обучение.
Но сегодня для всех пользователей, а не только прошедших обучение теперь доступны 10 тестов по определению терпимости риска и подбору индивидуальных портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира: Vanguard, Charles Schwab, Principal, Goldman Sachs, HSBC, Putnam, Franklin Templeton, T.Rowe Price, Morningstar, Invesco.
Несмотря на их большое количество, у вас займет не более 15 минут пройти все тесты и подобрать уникальный портфель. Пройдя один тест, у вас могут возникнуть сомнения и вопросы, но пройдя несколько, вы с высокой точностью определите свой уникальный портфель.
Зачем так много тестов?
Каждый тест уникален, несмотря на общую тематику и подобные вопросы.
Подбирайте свой портфель и делитесь в комментариях какой получился портфель и какой тест больше всего понравился.
P.S. Для участников вебинаров: тест от Invesco добавил только сегодня.
P.P.S. Тесты могут пройти только зарегистрированные пользователи сайта.
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