Хочешь узнать своего главного врага? Посмотри в зеркало
Сегодня мы убедимся в этом высказывании на все 100%. В своем посту «Делай Наоборот: КАК НАДО Инвестировать» я постарался показать, что психология инвестора гораздо важнее, нежели его знания. Это верно, как на американском рынке, так и на российском. Только в США из-за развитости рынка все ходы записаны эти предположения, уже не предположения, а доказанные факты в цифрах.
Аналитики компании Real investment Advice на основе опроса Dulbar привели статистику, которая явно свидетельствует о том, что цифры и доходности индексов на графике это одно, а доходность реальных счетов инвесторов совсем другое.
Они привели 3 основные причины потери денег инвесторов.
Первая: Fake news. Можно перевести как «ложные новости», но и как «советы аналитиков»
Данные за 2015 год по рынку:
За 2015 год рынок показал 1,38% роста, в то время, как активно управляемые фонды потеряли 2,28% своих средств. За 20 лет в период с 1995-2015 рынок показал среднегодовую доходность 8,19%, в то время как активно управляемые фонды и аналитики со своими советами «покупай и продавай» 4,67% или почти в 2 раза меньше.
То есть вместо того, чтобы получать просто доходность всего рынка, активные науправлялись так, что на вашем счету будет 249 долларов вместо 483, если вы бы вложили 100$ в индексный фонд в 1995 году. Эта черта не только американского рынка, но и российского. В России вы бы получили еще меньше из-за огромных комиссионных по сравнению с американскими фондами.
Но это (активное управляемые и неверные советы) не самая плохая вещь, которая грозит инвестору. Даже если вы никого не слушаете: ни брокеров, ни аналитиков, ни СМИ, ни соседей, вы слушаете СЕБЯ. Три причины неудач инвестора, из-за которых стратегия «купил и держи» не работает:
50% психологические причины невозможности абстрагироваться от рынка и не совершать какие-либо действия, 25% отсутствие капитала для инвестирования, 25% капитал требуется на другие цели.
Никто не хочет быть таким, как все! Таким, среднячком. Все стараются следить за мировыми тенденциями, слухами, ценами на различные товары, металлы и акций на рынке. А в момент эйфории или паники никто уже не мыслит, все реагируют под действием толпы.
По своему опыту, по опыту друзей и знакомых, а также моих читателей, могу сказать, что это соотношение не совсем верное. Психологические причины составляют более 90%. Остальные – это просто лень и отговорки. Как только, вы начинаете контролировать свои финансы, вы сразу обнаруживаете ненужные траты и находите капитал для инвестирования.
Вторая причина, вытекающая из первой: это неверное время покупки и продажи активов:
На этом графике изображен индекс S&P500 и «чистая позиция» - это превышение суммы контрактов на покупку над продажей. Из этого графика видно, что в основном покупают акции, когда рынок растет, а продают, когда рынок на дне. То есть действуют ровно наоборот.
И третья причина – следование за толпой или «покупка паники». Несмотря на то, что аналитики предупреждают, что акции на американском рынке находятся на пиковых значениях соотношения прибыли и цены,
Рядовые инвесторы продолжают покупать акции на пике своей стоимости:
Все прошлые разы заканчивались сильной коррекцией. Но проблема в том, что эта коррекция будет усиливаться стадным «чувством паники» рядовых инвесторов, толкая цены на новые низы.
Так что, всё просто: враг в зеркале, и ни один аналитик не поможет, если не поменять свою психологию.
P. S. Вот свежий пример новостей и возможно стадного чувства паники:
Падение индекса ММВБ более чем на 5% в конце января и в феврале совпало по времени с серией продаж пакетов акций крупными совладельцами российских компаний. Инвесторы считают эти продажи тревожным признаком.
https://www.dp.ru/a/2017/02/19/Insajderi_idut_na_vihod
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