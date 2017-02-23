Представляю Вашему вниманию инвестиционные советы на 2017 год от второй крупнейшей инвестиционной компании мира Vanguard, под управлением, которой находится 4 триллиона долларов США.
Bill McNabb Vanguard
Перевод EC-ANALYSIS
При подготовке к моей ежегодной веб-трансляции с нашим CIO, Тимом Бакли, я был поражен вопросами, которые мы получили. Никогда раньше, даже во время мирового финансового кризиса, не приходили инвесторы к нам с такой конкретной озабоченностью по поводу движений рынков и правительств по всему миру. Мы живем в беспрецедентные времена, поэтому мы, конечно же, не можем предсказать, что принесет нам 2017 год. И если вы знакомы с Vanguard , вы должны знать, чтобы не следует от нас ожидать советов по «горячим акциям» или «верные ставки/варианты». Но у меня есть четыре предложения, которые я считаю, могут помочь инвесторам достичь своих целей:
1. Подготовьтесь к неопределенности
. Несколько политических и экономических событий стали неожиданностью для экспертов в 2016 году, в том числе результаты голосования Brexit в Соединенном Королевстве и президентские выборы в Соединенных Штатах. Рынки реагируют на сюрпризы волатильностью, и мы ожидаем больше сюрпризов в 2017 году. С новой администрацией США приходят потенциальные изменения в политике, которые будут иметь влияние на инвесторов. Некоторые из них могут быть полезны; некоторые из них могут вызвать волатильность рынка. Наилучшим подходом в любых условиях является долгосрочная перспектива (авт. горизонт планирования) и сбалансированный и диверсифицированный портфель.
2. Копите больше
. В дополнение к потенциальной краткосрочной волатильности, мы ожидаем, что рынки акций и облигаций, принесут более низкие доходы в течение следующих десяти лет, чем они были в течение последних нескольких десятилетий. Это будет возлагать бремя на инвесторов, чтобы они сберегали больше. Мы рекомендуем экономить от 12% до 15% от вашего дохода для выхода на пенсию. Копить больше представляет собой асимметричное предложение: Если вы не накопите достаточно, а рынки не помогут вам, то вы уже ничего не сможете сделать. Если вы чрезмерно сэкономите и сделаете это хорошо, отлично! - вы сможете уйти в на пенсию на несколько лет раньше.
3. Защитите свои активы.
По мере того как угроза киберпреступности продолжает расти, мы упорно работаем над тем, чтобы защитить активы и данные наших клиентов. Но инвесторы должны быть осведомлены о рисках и принимать меры предосторожности, тоже. Одно действие вы можете предпринять, чтобы дополнительно защитить свои счета, подпишитесь на защитный код на vanguard.com. Это простой шаг, который может сделать ваши активы еще более безопасным.
4. Будьте хорошо информированы
. Великие инвесторы понимают, как все части подходят друг к другу. Будьте осведомлены о всех фондах в вашем портфеле и знайте ту роль, которую каждая из них играет в вашем инвестиционном плане. Оставайтесь в курсе рынков и экономики, но не поддавайтесь этим движениям (на рынке). Я понимаю, что это звучит парадоксально: сказать, оставайтесь в курсе, но не поддавайтесь искушению действовать. Но это именно то, что вы должны сделать.
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