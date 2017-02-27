В предыдущем посту я привел статью РБК с интересными выдержками из письма Баффетта к акционерам, а также фактам в прошлый кризис, которые я не знал, например про банки. Баффетт в кризис не только покупал акции банков, но и выбивал немыслимые условия: возможность покупать в течение многих лет акции банков по кризисной цене или иметь привилегированные акции с дивидендной доходностью в 10%, которая просто немыслима в США.
Само письмо акционерам состоит из 28 страниц, как отчет, который раскрывает все операции фонда в каждую отрасль. Но это нам не интересно, по крайней мере, так как я не акционер Berkshire. Интерес составляет, как обычно, пару страниц с общей информацией о ситуации в США в целом и его видении.
Источник Berkshire Hathaway
Перевод EC-ANALYSIS
Наши усилия по существенному увеличению нормированной прибыли (прим. автора, скорей всего, речь идет о прибыли на акцию EPS) Berkshire будут вознаграждены - как это было
на протяжении всего нашего срока управления - экономическим динамизмом Америки. Одним словом можно подвести итог достижений для нашей страны: чудо. За период в 240 лет назад - промежуток времени почти втрое больше, чем мое пребывание на земле - американцы объединили человеческую изобретательность, рыночную систему, прилив талантливых и амбициозных иммигрантов, и верховенство закона, чтобы достичь богатство, превосходящее любые мечты наших предков.
Вам не нужно быть экономистом, чтобы понять, насколько хорошо наша система работала. Просто оглянитесь вокруг себя. Посмотрите на 75 миллионов частных домов, обильные сельхозугодия, 260 миллионов транспортных средств, гипер-продуктивные заводы, прекрасные медицинские центры, университеты полные талантов, можете назвать их - все они представляют собой чистую прибыль для американцев из бесплодных земель, примитивных структур и скудного производства в 1776.
Начиная с нуля, Америка накопила богатство в размере 90 триллионов $. Это, конечно, правда, что американцы владельцы домов, автомобилей и других активов, часто в значительной степени взяты в кредит, чтобы финансировать свои приобретения. Если владелец активов обанкротился, тем не менее, его или ее актив не исчезает и не теряет свою полезность. Скорее всего, право собственности обычно переходит к американским кредитным учреждениям, которые затем предоставят его в распоряжение другого американского покупателя. Богатство нашей страны остается неизменным. Как выразился Гертруда Стайн, "Деньги всегда есть, но карманы меняются".
Прежде всего, это наша рыночная система - экономический полицейский, который умело направляет капитал, мозги и труд, которые создают изобилие Америки. Эта система также является основным фактором при распределении вознаграждения. Правительственное перераспределение через федеральные, государственные и местные налоги, имеет в дополнение определенную значительную часть щедрого подарка.
Америка, к примеру, решила, что её граждане в свои продуктивные годы должны помочь как старым, так и молодым. Такие формы помощи - иногда воплощенные в качестве «прав» - обычно применяются по отношению к старикам. Но не стоит забывать, что четыре миллиона американских детей рождаются каждый год с правом на публичное образование. Это социальная ответственность, в значительной степени финансируется на местном уровне, которая стоит около $ 150 000 на ребенка. Годовая стоимость этих затрат составляет более $600 млрд., что составляет около 3,5% ВВП.
Однако, наше богатство можно поделить, ошеломляющие суммы, которые вы видите вокруг вас принадлежат почти исключительно американцам. Иностранцы, конечно, владеют или имеют права на скромную часть нашего богатства. Те холдинги, однако, не имеют большого значения для нашего национального баланса: наши граждане владеют активами за рубежом, которые являются, примерно, сравнимы по величине.
Ранние американцы, мы должны подчеркнуть, не были ни умнее, ни более трудолюбивыми, чем те люди, которые трудились век за веком перед ними. Но эти пионеры выстроили систему, которая раскрыла человеческий потенциал, и их преемники, выросли на ней.
Это экономическое созидание предоставит увеличение богатства нашим потомкам и в дальнейшем будущем. Да, наращивание богатства будет прерываться в течение коротких периодов время от времени. Однако, оно не будет остановлено. Я повторю то, что я и говорил в прошлом, и ожидаю, что скажу это и в последующие годы: дети, рожденные в Америке сегодня являются самим везучим поколением в истории.
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Экономические достижения Америки привели к ошеломляющей прибыли для акционеров. В течение 20 века индекс Доу-Джонс Промышленный вырос с 66 до 11,497, прирост капитала составил 17320%, что было вызвано неуклонно растущими дивидендами. Тренд продолжается: к концу года 2016 года, индекс вырос на 72%, до 19,763.
Американский бизнес - и, следовательно, портфель акций - практически наверняка будет стоить гораздо больше на годы вперед. Инновации, повышение производительности труда, предпринимательский дух и обилие капитала приведут к этому.
Вездесущие скептики могут процветать, продавая свои мрачные прогнозы. Но небеса помогут им, если они будут действовать так, как они торгуют. Многие компании, конечно же, будут отставать, и некоторые из них потерпят неудачу. Отсеивание является такого рода продуктом рыночного динамизма. Кроме того, говоря на годы вперед, время от времени будет снижение рынка - даже паника - которая будут влиять практически все акции. Никто не может сказать точно, когда эти травматические события произойдут, — ни я, ни Чарли ни экономисты, ни СМИ. Мег Макконнелл из Нью-Йоркского ФРС точно описал реальность паники: "Мы тратим много времени в поисках системного риска; в действительности, однако, это он стремится нас найти".
Во время таких страшных периодов, вы никогда не должны забывать о двух вещах: во-первых, всеобщий страх – это друг инвестора, потому что открывает возможности для приобретений по выгодной цене. Во-вторых, личный страх - ваш враг. Он также будет необоснованным. Инвесторы, которые избегают высоких и ненужных расходов и просто сидят в течение длительного периода с большим набором акций, консервативно финансируемого американского бизнеса, почти наверняка выиграют.
Что касается Berkshire, наш размер не позволяет показывать блестящий результат: Потенциальные доходы будут падать, по мере роста активов.
Тем не менее, коллекция хороших предприятий в портфеле Беркшир, наряду с неприступной финансовой устойчивостью и владельце-ориентированной культурой компании, должны обеспечить достойные результаты. На меньшее мы не согласны.
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