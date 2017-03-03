Первая новость, которую сегодня увидел, открыв сайт РБК была:
ЦБ лишил лицензии три татарских и московский банки
В принципе, ничего удивительного: когда ЦБ создал условия, когда легче скрыться с деньгами на яхте, чем кредитовать и развивать экономику страны, и ничего за это не будет, то выбор большинства банкиров очевиден.
Однако, это абсолютно не пугает российских и бесстрашных вкладчиков, ведь АСВ и государство гарантирует возврат денег! А тот факт, что вы можете оказаться забалансовым вкладчиком и вам не вернут деньги или часть денег, никого не пугает.
Более того, в погоне за лишними пару процентами, которые предлагают мелкие банки по сравнению с крупными, вкладчики не учитывают период возврата денег из АСВ – до полугода, что делает их схему убыточной, даже по сравнению со Сбербанком.
А пока утро рискового серийного вкладчика должно начинаться с проверки списка неисполнения участниками торгов обязательств в ЗАО "ФБ ММВБ"
Почему проверять банки на бирже? Всё просто:
В настоящее время в рост и развитие экономики никто не верит (кроме Правительства), и даже банки. Банки не кредитует производство и бизнес (потребительское кредитование населению не считается), так как не видят перспективы возврата средств.
Что делать в таком случае?
Правильно, идти на биржу и спекулировать на валюте и ценных бумагах.
Решил проверить эти банки на критерий “биржи” и обнаружил:
Что 2 основных банка попались на неисполнение обязательств еще 13-14 декабря 2016 года и вкладчиков было время вытащить деньги вовремя и возможно безболезненно.
По информации ЦБ, по состоянию на 1 января 2017 года Татфондбанк занимал 42 место в российской банковской системе. ИнтехБанк — 138 место, «Анкор Банк» — 233 место, Московский почтовый банк — 475 место.
Татфондбанк выступал в качестве спонсора спонсором Интехбанка в международных платежных системах Visa и Mastercard. В этой кредитной организации из-за неустойчивого финансового положения 23 декабря была введена временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Лицензия Межрегионального почтового банка была аннулирована в «порядке добровольной ликвидации» в связи с решением кредитной организации. При этом в ЦБ отметили, что банк обладает «достаточным имуществом» для удовлетворения требований кредиторов.
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