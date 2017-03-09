В настоящее время происходит бум IPO, как на американском рынке, так и на российском. Поговорим об этом явлении, и когда происходит этот бум.
IPO (Initial Public Offering) – это первое публичное размещение акций компании, называемое так же эмиссией. Компания впервые выпускает свои акции на рынок, и их покупает широкий круг инвесторов.
Я не буду делать интригу и сразу выражу свое мнение по этому поводу: я отрицательно отношусь к любому IPO.
Далее попытаюсь объяснить свое отношение к этому явлению.
Начнем с классиков, а именно цитаты из книги Грэма и Додда «Анализ ценных бумаг», которая была издана еще в 1934 году, а потом пережила еще 6 переизданий. (перевод на русском от 2000 года относится к изданию 1988 года, но по сути с тех пор ничего не изменилось)
Объем предложения конвертируемых ценных бумаг особенно быстро увеличивается в периоды длительного подъема котировок акций и оптимистических расчетов на будущее. Другим положительным стимулом для эмиссии новых выпусков конвертируемых инструментов является изобилие кредитных ресурсов, что обеспечивает привлекательность ставок процента и прочих условий заимствования…
Когда одновременно существуют хорошие условия на рынках акций и облигаций, объем новых конвертируемых выпусков растет, чтобы использовать благоприятную ситуацию. Сделка, выгодная для заемщика, по определению невыгодна для инвесторов. Покупатель может следовать простодушному, но не лишенному логичности правилу: никогда не покупай новые выпуски по цене продавца. Отступать от правила допустимо, когда рынок близок ко дну, а предложение денег очень ограниченно, то есть как раз в тех случаях, когда предложение новых выпусков наименее вероятно.
Речь в этом отрывке шла о привилегированных акциях и конвертируемых облигациях, но это также относится и к обыкновенным акциям.
Обратите внимание на слова «Другим положительным стимулом для эмиссии новых выпусков конвертируемых инструментов является изобилие кредитных ресурсов, что обеспечивает привлекательность ставок процента и прочих условий заимствования.»
Сейчас низкие процентные ставки в США и полное изобилие кредитных ресурсов, поэтому так много выпусков акций и облигаций по низким ставкам. Тоже самое, творится и в России.
«Это просто слова» - могут парировать люди, не читавшие книгу, никогда не инвестировавшими, но всё знающими.
«У них прекрасные перспективы» - самый главный козырь любителей читать прессу и радостные доклады и интервью брокеров на рынке.
Посмотрите на недавний пример компании Snap Inc, которая произвела 2 марта этого года долгожданное IPO и восторженные отзывы в прессе:
2 марта компания Snap Inc., разработчик популярного сервиса для быстрого обмена файлами Snapchat, провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Акции были размещены по цене $17 за штуку. В процессе торгов их стоимость поднималась до $25,98, а к закрытию сессии зафиксировалась на отметке $24,48. В понедельник, 6 марта, котировки Snap прибавили еще более 10,6%, поднявшись до $27,09.
По итогам IPO капитализация корпорации выросла с $20 млрд до 24 млрд, а к настоящему моменту — до $31,35 млрд. Таким образом, размещение Snap стало крупнейшим в технологическом секторе с 2014 года
Ажиотаж вокруг размещения акций Snap обусловлен тем, что участники рынка успели соскучиться по новым крупным IPO в технологическом секторе, говорит руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов.
http://money.rbc.ru/news/58bd78769a79470e7e686b85?from=main
А Вы не соскучились по новым IPO?
Но мало кто замечает такие фундаментальные факторы:
Также они напоминают, что по итогам 2016 года Snap Inc. зафиксировала убыток в $515 млн, поэтому фундаментальные причины для бурного роста котировок отсутствуют. Эти выводы подтверждаются аналитическими оценками делового издания Barron’s, которое сообщает, что с учетом собственного прогноза Snap по выручке на уровне $1 млрд в 2017 году стоимость акций компании завышена в 34 раза.
Мобильный мессенджер Snapchat в ходе публичного размещения был оценен вдвое дороже, чем в свое время Facebook и в четыре раза дороже Twitter. Результаты IPO показали, как много в мире желающих инвестировать в модный продукт с неоднозначными финансовыми перспективами.
http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=12268
Продолжаем читать опусы людей "с рынка", которую похоже не знаком с понятием отчетность компании, а знает об акциях только, что у них есть котировки на экране монитора, которые должны только расти. (Заподозрить его в выгоде от размещения вряд ли возможно, т.к. ИК «Фридом Финанс» не участвовало в IPO в США)
Начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев считает отсутствие традиционной для первых дней торгов просадки акций позитивным показателем. «80% акций досталось институциональным инвесторам, из них четверть отошла тем, кто не обязуется продавать их в начале года», — пояснил эксперт. По его мнению, крупные инвесторы сейчас готовы рисковать, а позитивные оценки IPO Snap будут поддерживать котировки компании. Так что до публикации первого корпоративного отчета Snap можно ждать небольшого роста ее акций, за которым последует пауза. А в годовой перспективе акции Snap могут подорожать до отметки $30 за бумагу, заключает Клюшнев.
http://money.rbc.ru/news/58bd78769a79470e7e686b85?from=main
А теперь смотрим на «отсутствие традиционной для первых дней торгов просадки акций»:
Надо отдать должное, что в прессе публикуются и негативные отзывы с мнениями о явной переоценке бумаг Snapchat.
У меня вопрос, как можно инвестировать в убыточную компанию, которая даже не публикуют свою отчетность на своём сайте?
Приходится выискать информацию по крупицам на аналитических сайтах и обнаружить, что EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) отрицательная и продолжает падать: - 366,42 миллиона долларов в 2015 году и – 491,27 миллиона долларов в 2016 году. На что надеяться инвесторы, вкладывая в убыточный бизнес?
На такую же историю, как Facebook, ведь акции этой компании тоже падали после публичного предложения, а потом взлетели. Но у FB была хотя бы прибыль!
Посмотрите статистику успехов и провалов технологических компаний в США:
Обратите внимание, что данные приведены на 27 февраля 2017 года или ПИК рынка. То есть даже когда на рынке бум, половина компаний не смогла превзойти результат своего IPO. А результаты остальных счастливчиков не особо впечатляют, так как с 2012 года индекс S&P500 вырос на 70%.
А ответ на вопрос «как можно инвестировать в убыточную компанию, которая даже не публикуют свою отчетность на своём сайте? » найден в заголовке статьи одного из американских блогов: «We Found The Market's 'Greater Fools' – Millennials» http://www.zerohedge.com/news/2017-03-04/we-found-markets-greater-fools-millennials «Мы нашли самых больших дураков на рынке – поколение миллениума», которые не разбираясь, в отчетности компании, покупают компании в приложении на своих смартфонах за секунды из-за навязанной рекламы.
А вы участвуете в IPO?)
Комментарии 0