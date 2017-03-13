Продолжаем тему IPO.
Ведь приведенные примеры – это всего лишь часть рынка, а не полная статистика.
Для того, чтобы убедить вас в тезисе, что «IPO – кот в мешке», приведу статистику по рынку.
Начнем с американского рынка:
График, показывающий количество (синие столбики) и объем в долларах (зеленые столбцы) размещений по годам. Видим бум по количеству в 1996 году, а по объему в 1999-2000 годах. Именно тогда был самый большой пузырь на рынке технологических компаний, который, конечно же, лопнул. Потом видим падение размещений по количеству и по объему вплоть до локального пика 2007 года, а потом опять падение до 2014 года.
Теперь смотрим на такой замечательный показатель, как выручка компаний, выходящих на IPO.
Заметьте такую важную особенность, что те года, которые ставят рекорды по количеству размещений, отличаются низкой выручкой! То есть чем больше компаний, тем должна быть больше выручка, но здесь ровно наоборот!
В 2000 году выскочили на биржу 445 компаний с капитализацией 108,1 миллиард долларов, а их выручка была всего 17,6 миллионов долларов!!!
В 2002 году разместилось в 6 раз меньше компаний – 71 с капитализацией 25,2 млрд. долларов, но 71 компания заработала 267,5 миллионов долларов или в 15 раз больше, чем 445 компаний в 2000 году!
Тоже самое, относится и к периоду 2007-2009 годы.
Теперь смотрим на график, которые не покажут вам брокеры и аналитики.
Количество прибыльных размещений в период с 1998 до 2015 года. В годы пика кризисов – этот процент выше, чем обычно. А в годы пика рынка и бума размещений, соответственно, меньше. Так что классик как был прав в 1929 году, так и до сих пор прав в 2015 и 2017 годы. Думаю и дальше будет прав:
Когда одновременно существуют хорошие условия на рынках акций и облигаций, объем новых конвертируемых выпусков растет, чтобы использовать благоприятную ситуацию. Сделка, выгодная для заемщика, по определению невыгодна для инвесторов. Покупатель может следовать простодушному, но не лишенному логичности правилу: никогда не покупай новые выпуски по цене продавца. Отступать от правила допустимо, когда рынок близок ко дну, а предложение денег очень ограниченно, то есть как раз в тех случаях, когда предложение новых выпусков наименее вероятно.
А теперь график для любителей технологических компаний, таких как Snap:
На графике показано процент компаний с отрицательной прибылью на акцию (столбцы бардового цвета) и процент технологических компаний (колонки синего цвета). Ясно виден ошеломительный пик в 1999-2000 годах, когда надулся пузырь «дот-комов» и эра интернета.
Посмотрите на угрожающую тенденцию роста IPO убыточных компаний после 2009 года. Тренд показывает на то, что скоро стоит ожидать нового кризиса.
Логика, чем больше IPO, тем ближе кризис действует за последние 26 лет просто безотказно.
Перейдем к российским реалиям реалиям.
Начнем с лучших и удачных размещений:
Перейдем к неудачникам. Их больше:
И, наконец, посмотрим, на основных игроков на рынке:
Данные посчитаны на 30 июня 2016 года, когда индекс был всего на 100 пунктов ниже текущего значения, а значит, все расчеты практически верны.
И что же мы видим?
А то, что все «народные IPO» и IPO основных корпораций – голубых фишек в стране в убытке. Есть примеры и удачных сделок, но они скорее исключение из правил.
Поэтому, я надеюсь, детально раскрыл почему IPO – это показатель того, что не стоит бежать и бездумно покупать акции. Лучше несколько раз подумайте и посчитайте прежде чем что-либо купить.
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