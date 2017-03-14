Всем известна особенность человеческой психологии говорить то, что человек хочет услышать, то, что человеку нравится и то, что не идет вразрез его пониманию и представлению о том или ином событии. Никто не хочет слышать правду, поэтому очень часто говорят, что правда никому не нужна. Особенно суровая.
Это прекрасно знают и политики и экономисты, и поэтому этот феномен «у нас всё хорошо, а вот у них…» используется властьимущими по полной. Это особенность не только российских политиков или «экономистов», но и западных и азиатских представителей. Как говорил доктор Хаус: «Все лгут!».
Это и понятно, скажи политик правду: его карьера тут же закончится, никаких сладких обещаний светлой жизни, одна правда. Да его растерзают. Правду вы можете услышать только в одном случае: от нового кандидата про политического предшественника в форме компромата, но не более того.
Вернемся от политиков, лгущих всем на свете, к лжеэкономистам, изобилующими позитивными прогнозами. Заметал такую вещь, что экономисты дают только положительный прогноз, даже если нет на это основания. Нет речь не про знаменитого Улюкаева и его поиски дна, и даже не про нового «водолаза» Медведева и его «смене погоды»:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика вошла в стадию роста, в 2017 году он ожидается в пределах от 1% до 2%, а разрабатываемый план действий правительства до 2025 года нацелен на рост в 3% и выше.
Речь идет об уважаемом Международном валютном фонде:
С 2012 года мировая экономика все замедляется и замедляется, но это не мешает фонду выпускать все новости прогнозы об «отскоке» и росте мировой экономики. То есть даже такой уважаемый институт занимается «позитивом».
Мой читатель, конечно же, заметил, что я люблю тактику «Делай Наоборот». И в этот раз я поступлю также.
Представлю вашему вниманию график от знаменитого Bank of America, над которым стоит задуматься:
Этот график ясно показывает, что пик повышения ставки ФРС обычно заканчивается кризисом в экономике. По многим расчетам, а не только этого банка, тяжелые времена на рынок придут, когда ставка ФРС достигнет значения 2-2,5%. Напомню, что сейчас она составляет 0,75%.
Почему при такой маленькой ставке будут проблемы, как при 4-6 или 10% в прошлом?
Потому что уровень долговой нагрузки по сравнению с прошлым увеличился астрономически. Только за последние 10 лет или времени Обамы у власти, госдолг США увеличился вдвое. Поэтому сегодняшние 2% это так же как 4% «вчерашние» (2007 года).
В связи с тем, что ФРС повышает ставку плавно по 0,25%, цели в 2% в этом году вряд ли они достигнут. В 2018 году они точно достигнут цели, т.к. намечено 7 повышений ставки за 2 года. Поэтому будет медленное сползание вниз в США, перерастающее в панику. Обычно в США падение происходит во второй половине года. Но, как говорится, панику никто не отменял: в Европе Brexit, возможен скоро NExit, Франция с Лё Пен, в Германии выборы. Так что «лебедей» достаточно. Но курс однозначно вниз «на панику» для неподготовленных оптимистов.
А для подготовленных реалистов это будет шанс, который бывает раз в 10, а может быть и 100 лет, если его грамотно использовать.
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