В продолжение темы IPO предлагаю Вам прочитать статью в журнале FORBES: “ IPO возвращаются: 5 секретов успешного размещения”.
В статье рассказывается как надо проводить IPO, чтобы оно было прибыльным для акционеров. А теперь посмотрим график из серии «Мечты VS. Реальность» или что получается по факту.
А по факту выходит так:
Кстати, статья начинается со слов: Иностранные инвесторы потеряли на вложениях в российские IPO более $14 млрд. Как компаниям вернуть доверие инвесторов?
Какое уж тут доверие после потери 90% капитала?
Так что разводить доверчивых инвесторов будут еще долго. Хотя можно ли назвать человека инвестором, если он даже не пытается понять азы инвестирования, а слепо верит рекламе?
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